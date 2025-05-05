Скандальному блогеру Алхим объявили 'войну', которая задела топ-звезд Украины: что происходит

Скандальный блогер Анна Алхим, известная своей дерзкой пророссийской позицией и принципиальным нежеланием общаться на украинском, снова оказалась в центре громкого скандала. В этот раз – из-за инцидента на праздновании крещения детей блогера Стаси Макеевой, где ее публичная реакция на просьбу спеть украинскую песню вызвала шквал возмущения в сети. Дошло до того, что некоторые инфлюенсеры объявили ей "войну".

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После того как ведущий события предложил Алхим выполнить что-то украинское – хоть "Червону руту", хоть Сердючку – блогер демонстративно закатила глаза, пробормотала что-то недовольно и, зависнув в ступоре, вызвала насмешки со стороны гостей. Реакция украинцев в сети была более жесткой: пользователи соцсетей возмутились ее пренебрежительным отношением к языку и культуре, которая в условиях войны является настоящим маркером идентичности и позиции. (В цитатах, фото и видео присутствует нецензурная лексика)

На этом скандал не остановился – в него мгновенно включились известные инфлюенсеры. Блогер Елена Мандзюк публично обратилась к СБУ с призывом обратить внимание на деятельность Алхим, которая, по ее словам, открыто распространяет пророссийские нарративы, при этом презирая украинский язык и называя его носителей "терпилы".

"Алхим засыпали негативными комментариями украинцы, а точнее "боты". За что? За то, что им не нравится толерантность русского г*вна на ее странице. Знаете, как она нас окрестила? Терпилы. Мы, украинцы – это, оказывается, терпилы. Особенно если ты в украинском флаге и если говоришь по-украински", – возмутилась Елена Мандзюк.

Она также напомнила, что блогер в свое время открыто симпатизировала диктатору Владимиру Путину, называя его "красавчиком". Более того, год назад в интервью Славе Демину Алхим сказала, что глава террористической страны является самым влиятельным "политиком" на планете.

"Путин – "красавчик"? Так до сих пор считает Алхим. До сих пор ведет свой блог. У меня вопрос к СБУ: почему человек, который открыто называет самого массового убийцу украинцев "красавчиком" до сих пор безнаказанно транслирует свой пророссийский нарратив? У меня вопрос к украинским бизнесам – почему вы платите этому лицу за рекламу, поддерживая его влияние? У меня вопрос к медийным лицам – почему вы до сих пор подписаны на нее?" – добавила Мандзюк.

Ее поддержал друг-ветеран войны и активист Александр "Терен" Будько. Он заявил, что деятельность Алхим имеет признаки агентурной работы. По его словам, продолжение сотрудничества с ней со стороны украинских брендов – это прямая поддержка враждебной пропаганды.

На фоне конфликта пострадал и ряд украинских знаменитостей, которые остаются подписанными на скандального блогера. Мандзюк обнародовала список звезд, которые до сих пор не отписались от Алхим, среди них – новый "Холостяк" Тарас Цымбалюк, ведущий Анатолий Анатолич, бывший депутат Александр Скичко, певица Лида Ли и другие. Как сообщает Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?", на волне скандала Цымбалюк спешно убрал свои лайки из ее сообщений.

Алхим: ругательство, пренебрежение и манипуляции

В ответ на волну критики Анна Алхим сначала пыталась отбиваться от хейта, пренебрегая замечаниями украинцев о ее поведении как публичной личности.

"Было бы не плохо, если бы вы поняли, что быть "украинцем" – это не только говорить на украинском языке. Пизд*болы вы еб*ние. Не все такие, как вы, "искренние украинцы". Накрутили себе х*ни, решаете кого выбрасывать, как кому говорить, что слушать, что делать, как дышать. Водой холодной умойтесь, оправьтесь. Дно. Позор – это вы", – высказалась она.

Позже Алхим выпустила видео с оправданиями, где снова продемонстрировала агрессивную позицию.

"В чем разница между мной и вами. У меня есть свое мнение, у меня есть свои взгляды на жизнь. Они не совпадают с вашими. И вас почему-то это очень сильно триггерит. Я не прихожу к вам и не рассказываю, как вам нужно жить. Я делаю то, что нравится мне. Мне абсолютно по*бать, на каком языке вы говорите, какую музыку вы слушаете и что у вас происходит. Мне абсолютно наср*ть на это. Вам почему-то нет. Вы хотите, чтобы я жила как вы все. Вот у вас какая-нибудь такая задача", – заявила она.

Что известно о других конфликтах Алхим

Анна Алхим уже давно имеет конфликт с частью украинского общества из-за своего принципиального нежелания переходить на украинский. В 2023 году она открыла новогоднее мероприятие песней Анны Asti – артистки, которая после начала полномасштабной войны осталась работать в РФ и получила российское гражданство. Позже Алхим заявляла, что "на украинском говорят только во Львове и Франковске", а тех, кто настаивает на языковом переходе, называла "нацистами".

В 2024 году блогер выложила видео, где весело танцует под российский трек на аллее погибших Героев в Хмельницком. После волны критики она заверила, что "не заметила", где находится.

А вот летом того же года актер Тарас Цымбалюк оскандалился отдыхом с блогером Анной Алхим, которая игнорирует войну и презирает воинов, и неожиданно заговорил на русском языке. Как сообщал OBOZ.UA, знаменитость в прошлом году был послом языковых курсов по переходу на украинский, а теперь сам говорит по-русски.

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