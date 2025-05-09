В скандал между Алхим и Мандзюк вмешалась полиция: блогер показала шокирующие угрозы

Блогер Елена Мандзюк обратилась в правоохранительные органы на фоне громкого конфликта с Анной Алхим, которая принципиально отказывается общаться на украинском языке. По словам инфлюэнсера, в последние дни она получает большое количество угроз и сталкивается с травлей, поэтому приняла решение подать заявление в полицию.

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Об этом она рассказала на личной странице в Instagram. Елена Мандзюк сообщила, что пока не может раскрыть всех деталей расследования, однако отметила: люди, которые за этим стоят, вызвали удивление.

"Абсолютно все: угрозы, травля, преследование, все что случилось со мной и моими детьми за последние дни, распространение информации или ее сдерживание – зафиксировано и взято в расследование. Вы будете шокированы, когда узнаете, какие люди за этим стояли, когда все белое, станет черным и вы просто выпадете в осадок. К сожалению больше говорить не могу, всему свое время", – написала инфлюэнсер.

Чтобы не быть голословной, Елена Мандзюк обнародовала несколько скриншотов, на которых можно увидеть угрозы со стороны пользователей сети, которые поддерживают позицию Анны Алхим. Блогера запугивают убийством и повторением судьбы языковеда Ирины Фарион, которую застрелили возле собственного подъезда.

Напомним, что скандал вокруг Анны Алхим разгорелся после ее поведения на праздновании крещения детей Стаси Макеевой. Во время мероприятия ведущий попросил блогера спеть песню на украинском языке, на что она демонстративно закатила глаза и что-то недовольно пробормотала.

Такая реакция возмутила многих украинцев и известных инфлюэнсеров. Так, например, Елена Мандзюк публично обратилась в СБУ с призывом обратить внимание на деятельность Алхим. По ее словам, скандальная блогер открыто распространяет пророссийские нарративы, при этом презирая украинский язык и называя его носителей "терпилами". Со своей стороны Анна Алхим отреагировала на негатив с руганью. Позже стало известно, что скандальная инфлюэнсер покинула территорию Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дантес и Мандзюк рассказали, почему Алхим на самом деле популяризирует российскую культуру.

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