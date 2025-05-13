Скандал Алхим и Мандзюк: блогеры договорились встретиться на Курском направлении и раскрыли, что там будут делать

После многодневного публичного конфликта между блогерами Анной Алхим и Еленой Мандзюк ситуация неожиданно изменила курс. Инфлюенсеры договорились о совместной поездке к военным на Курское направление – отвезти помощь защитникам.

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Эту информацию первой обнародовала Алхим в своем Telegram-канале. Она добавила, что готова ехать с Мандзюк в одной машине, и уже написала ей с просьбой составить список необходимого.

"Я предложила Елене встретиться со мной в пятницу в Украине. Но Елена предложила мне поехать с ней 16 мая в Курском направлении отвезти помощь военными. Я, конечно же, принимаю ее приглашение. Мы даже можем, Лена, с тобой поехать в одной машине. И сейчас я уже пишу на твой Telegram, чтобы ты написала список, что нужно ребятам купить. Потому что я с первых дней войны помогала, помогаю и буду продолжать помогать", – сообщила Анна Алхим.

Ее ответ прозвучал на заявление Елены Мандзюк в InstaStories. "16 мая приглашаю тебя присоединиться к моей гуманитарной поездке. К военным, которые работают на Курском направлении. Я буду везти для них машины и снаряжение. У них еще есть запросы. Думаю, ты сможешь закрыть и частичку их, поэтому напиши мне, я тебе пришлю весь список. Соединим полезное с приятным, поэтому приглашаю тебя не просто на обед в Киеве. А в это прекрасное путешествие вместе", – призвала инфлюенсер к сотрудничеству.

Предыстория конфликта

Напомним, масштабный скандал вокруг Анны Алхим разгорелся после ее пренебрежительной реакции на предложение спеть украинскую песню во время крестин детей блогера Стаси Макеевой. Ее поведение вызвало возмущение среди гостей мероприятия и пользователей соцсетей, особенно учитывая символическое значение украинского языка в условиях полномасштабной войны.

К критике присоединилась и Елена Мандзюк, которая публично обратилась в СБУ с требованием отреагировать на действия Алхим, обвинив ее в распространении пророссийских нарративов и отказе от государственного языка.

После этого ситуация обострилась. В ночь на 8 мая Instagram Алхим был заблокирован. Она заявила, что находится в Варшаве и вскоре отправляется дальше. В то же время Елена Мандзюк призналась, что пережила одну из самых страшных ночей в жизни, намекая на серьезные угрозы. Она также подала заявление в полицию из-за угроз, которые начала получать.

Тогда Алхим отрицала любую причастность к возможному покушению на Мандзюк и отметила, что имеет алиби, поскольку была за границей. А недавно между блогерами, несмотря на напряжение, начался диалог, результатом которого стала договоренность о совместной поездке к военным.

Ранее OBOZ.UA писал о более давних скандалах Анны Алхим и рассказывал, как она способствовала российской пропаганде в Украине, восхваляя диктатора Путина.

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