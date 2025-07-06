'Сторонники московитого мира': Елена Мандзюк сообщила об угрозах убийством и рассказала, за что переживает больше всего

Украинский блогер, волонтер и публицист Елена Мандзюк заявила, что стала объектом новой волны угроз и оскорблений из-за своей публичной деятельности и непримиримой позиции относительно пророссийских нарративов. По ее словам, буллинг не ограничивается просто хейтом в сети – ей открыто угрожают физической расправой, включая убийство.

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Блогер уже не впервые говорит о давлении и ненависти со стороны сторонников так называемого "русского мира". В своих публикациях она неоднократно обращала внимание на то, как российская пропаганда продолжает проникать в украинское инфопространство даже после десятков месяцев полномасштабной войны. И, по ее мнению, самая большая угроза – в равнодушии общества и пассивности государственных институтов. Это она написала в InstaStories.

"Так много... Вы себе даже не представляете, что мне пишут, кто мне пишет... Это все те же сторонники московитого мира. И кто защищает меня от этого? Правильно, я сама и мои читатели", – сообщила Мандзюк.

Она подчеркнула, что не боится этих нападений и не собирается останавливаться. Однако ее беспокоит то, что пропагандистские месседжи и враждебная среда до сих пор активно действуют внутри страны, получая все меньше сопротивления.

"Страшно, что этим людям позволяют ходить между нами, позволяют вести свою деятельность, позволяют уничтожать страну изнутри. Пока государство это не урегулирует... Если у вас есть такой знакомый или сосед, или кто-то еще другой, говорите с ними, проводите воспитательные беседы, рассказывайте, объясняйте. Возможно, поможет. Но не точно", – добавила она.

На фоне многочисленных угроз Мандзюк получает и волну поддержки. Один из ее подписчиков эмоционально отреагировал: "Да п*здить этих деганов надо..."

И хотя блогер не призывает к насилию, она искренне поблагодарила за поддержку: "Я не могу провоцировать подобное насилие, но ваша поддержка важна абсолютно везде. Потому что все меньше сил остается говорить об этом, когда всем вокруг, кажется, безразлично".

Впоследствии Мандзюк опубликовала еще один гневный пост в Threads, в котором жестко высказалась о ситуации в тылу.

"Тыл превращается в Россию. А я не хочу жить в России. Украина утопает не только от ракет, но и от "какая разница" и пока лучшие ежедневно защищают на фронте, в тылу расцвет русифицированного дерьма. Дерьма, которое не несет ответственности за убийства таких людей, как Ирина Фарион или Демьян Ганул. А покушение на Стерненко? Сегодня украинцы не защищены нигде! В центре столицы концерты на языке врага. На каждой второй блогерской площадке пророссийские нарративы и ИПСО. СБУ закрывает глаза и дерьмо разрастается", – возмутилась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Мандзюк объяснила, почему согласилась на "круглый стол" с Алхим у Рамины. По ее словам, после того, как она публично выступила против обесценивания всего украинского, столкнулась с угрозами, потерей источников дохода и полным отсутствием защиты со стороны государства.

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