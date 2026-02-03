Михаил Клименко из ADAM получил награду посмертно: вдова музыканта произнесла трогательную речь под громкие овации зала

Украинский музыкант и основатель группы ADAM Михаил Клименко посмертно получил премию "Золотая звезда Лирум". Артист был выбран победителем в номинации "Музыкальный продюсер", что в этом году впервые представили на торжественном мероприятии.

Видео дня

Награду получила вдова исполнителя Александра Норова. Она впервые вышла на публику после потери мужа и прямо со сцены обратилась к нему и аудитории с трогательными словами. Соответствующие кадры Норова обнародовала в InstaStories.

"Миша, ты здесь? Я думаю, что Миша со мной каждый мой шаг. Я так себе придумала и хочу в это верить. Мне нравится, что Миша в первую очередь был саунд-продюсером нашей любви. Я очень рада, что есть люди, которым откликнулись наши песни и любовь, – это было нашей целью. ADAM – это любовь, наша жизнь. Любви мало не бывает, правда? Любите друг друга, целуйте и учитесь, пожалуйста, говорить друг другу "я тебя люблю", – сказала вдова музыканта под аплодисменты зала.

Заметим, что "Золотая звезда Лирум" была основана в 2024 году редакцией медиа о новой украинской культуре "Лирум". Награда отмечает лучшие музыкальные достижения отечественных артистов и клипмейкеров за год.

Полный перечень победителей:

Лучший режиссер или режиссер года: Илья Дуцик

Лучший клип: DakhaBrakha – 9 nedilechok

9 nedilechok Лучший альбом: The Maneken – Nova Era

– Nova Era Лучший мини-альбом: Ницо Потворно – "Нормальное лето 2025"

– "Нормальное лето 2025" Лучший артист или артистка: Brykulets

Лучшая коллаборация: "Жадан и Собаки", Kurgan & Agregat – "Холодная гора"

– "Холодная гора" Лучшая группа: Курган & Agregat

Музыкальный продюсер: Adam

"Дебют года" (специальная награда от Uklon): Ivan Liulenov

"Новое звучание" (специальная награда от Comfy): Monokate

"Сингл настоящего" (специальная награда от "Artилерии"): Ницо Потворно – "Поколение 300"

– "Поколение 300" Выбор слушателей: Ziferblat

Смерть Михаила Клименко

В ноябре 2025 года Александра Норова сообщила, что ее муж уже два месяца борется с туберкулезным менингитом. Из-за страшной болезни фронтмен группы ADAM впал в кому, а 7 декабря, к сожалению, его сердце остановилось.

Через два дня в стенах Киевской филармонии состоялась церемония прощания с Михаилом Клименко. Провести музыканта в последний путь пришли его родные, друзья и фанаты, которые несли в зал только живые цветы – красные и белые розы, ведь именно такой была просьба Александры Норовой. Последним жестом благодарности Клименко за его творчество на церемонии были громкие овации и исполнение его самого популярного трека – "Повільно".

После прощания с любимым Александра Норова нашла в себе силы выйти на связь 18 декабря. Она поблагодарила всех поклонников группы ADAM за бешеную поддержку, а также призвала украинцев ценить близких: "Пожалуйста, любите друг друга. Целуйтесь чаще. Обнимайте друг друга. Говорите, что любите. Чаще встречайтесь с друзьями. Я вам очень благодарна".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Укрзалізниця" трогательным жестом почтила память Михаила Клименко с ADAM.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!