Михаил Клименко из ADAM получил награду посмертно: вдова музыканта произнесла трогательную речь под громкие овации зала
Украинский музыкант и основатель группы ADAM Михаил Клименко посмертно получил премию "Золотая звезда Лирум". Артист был выбран победителем в номинации "Музыкальный продюсер", что в этом году впервые представили на торжественном мероприятии.
Награду получила вдова исполнителя Александра Норова. Она впервые вышла на публику после потери мужа и прямо со сцены обратилась к нему и аудитории с трогательными словами. Соответствующие кадры Норова обнародовала в InstaStories.
"Миша, ты здесь? Я думаю, что Миша со мной каждый мой шаг. Я так себе придумала и хочу в это верить. Мне нравится, что Миша в первую очередь был саунд-продюсером нашей любви. Я очень рада, что есть люди, которым откликнулись наши песни и любовь, – это было нашей целью. ADAM – это любовь, наша жизнь. Любви мало не бывает, правда? Любите друг друга, целуйте и учитесь, пожалуйста, говорить друг другу "я тебя люблю", – сказала вдова музыканта под аплодисменты зала.
Заметим, что "Золотая звезда Лирум" была основана в 2024 году редакцией медиа о новой украинской культуре "Лирум". Награда отмечает лучшие музыкальные достижения отечественных артистов и клипмейкеров за год.
Полный перечень победителей:
- Лучший режиссер или режиссер года: Илья Дуцик
- Лучший клип: DakhaBrakha – 9 nedilechok
- Лучший альбом: The Maneken – Nova Era
- Лучший мини-альбом: Ницо Потворно – "Нормальное лето 2025"
- Лучший артист или артистка: Brykulets
- Лучшая коллаборация: "Жадан и Собаки", Kurgan & Agregat – "Холодная гора"
- Лучшая группа: Курган & Agregat
- Музыкальный продюсер: Adam
- "Дебют года" (специальная награда от Uklon): Ivan Liulenov
- "Новое звучание" (специальная награда от Comfy): Monokate
- "Сингл настоящего" (специальная награда от "Artилерии"): Ницо Потворно – "Поколение 300"
- Выбор слушателей: Ziferblat
Смерть Михаила Клименко
В ноябре 2025 года Александра Норова сообщила, что ее муж уже два месяца борется с туберкулезным менингитом. Из-за страшной болезни фронтмен группы ADAM впал в кому, а 7 декабря, к сожалению, его сердце остановилось.
Через два дня в стенах Киевской филармонии состоялась церемония прощания с Михаилом Клименко. Провести музыканта в последний путь пришли его родные, друзья и фанаты, которые несли в зал только живые цветы – красные и белые розы, ведь именно такой была просьба Александры Норовой. Последним жестом благодарности Клименко за его творчество на церемонии были громкие овации и исполнение его самого популярного трека – "Повільно".
После прощания с любимым Александра Норова нашла в себе силы выйти на связь 18 декабря. Она поблагодарила всех поклонников группы ADAM за бешеную поддержку, а также призвала украинцев ценить близких: "Пожалуйста, любите друг друга. Целуйтесь чаще. Обнимайте друг друга. Говорите, что любите. Чаще встречайтесь с друзьями. Я вам очень благодарна".
