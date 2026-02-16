Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву: в России снова заговорили об 'энергетическом перемирии'

Украинская делегация 16 февраля отправилась в Швейцарию для участия в третьем раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Они должны состояться в Женеве 17-18 февраля.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины, экс-руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов. В России тем временем взялись распространять сообщения, якобы на переговорах одним из ключевых вопросов будет возможное введение "энергетического перемирия".

Украинская делегация отправилась в Женеву

Буданов утром в понедельник, 16 февраля, опубликовал фото на перроне возле поезда. На нем он стоит в компании своего первого заместителя Сергея Кислицы и заместителя начальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого.

"На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", – написал Буданов.

Он не объяснил, какие именно "уроки истории" имеет в виду и не связано ли это его высказывание, в частности, и с тем, что Россия снова понизила представительство на переговорах, отправляя в Женеву делегацию во главе с печально известным российским псевдоисториком Владимиром Мединским.

Россияне хотят "энергетического перемирия"

Тем временем российское государственное пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на "источник" сообщило, что на трехсторонних переговорах в Женеве якобы будет обсуждаться "энергетическое перемирие".

"Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет затронут", – цитирует ТАСС слова своего собеседника.

Кто именно поднимет "вопрос энергетического перемирия" – пропагандисты не уточнили. Зато они похвастались, что власти Швейцарии пообещали "обеспечить безопасный пролет самолета с российской делегацией".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Институте изучения войны констатировали: Россия манипулирует процессом переговоров под руководством США.

И тактика, выбранная агрессором, дает свои плоды. По словам Верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас, Россия получает за столом переговоров больше, чем достигла на поле боя.

