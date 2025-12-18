Вдова Михаила Клименко в слезах впервые вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

Вдова Михаила Клименко из группы ADAM впервые вышла в публичное пространство после похорон музыканта и обратилась к украинцам. Александра Норова вышла на связь со слезами на глазах и поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью.

Обращение она обнародовала в InstaStories спустя более чем неделю после прощания с артистом. По словам Норовой, она не ожидала такой масштабной поддержки от украинцев.

Александра поблагодарила за слова сочувствия, объятия, финансовую помощь и за то, что люди продолжают слушать и петь песни группы ADAM, сохраняя память о Михаиле Клименко.

"Я хочу вас всех поблагодарить за поддержку. Я не ожидала такого. Я каждого благодарю за объятия, за теплые слова, спасибо за финансовую помощь. Спасибо за то, что слушаете песни ADAM, спасибо, что поете песни. Спасибо за воспоминания в сториз. Спасибо вам за ваше добро", – сказала Александра Норова.

В своем обращении вдова музыканта также призвала украинцев ценить близких и не откладывать важные слова на потом.

"Я хочу напомнить вам еще раз. Пожалуйста, любите друг друга. Целуйтесь чаще. Обнимайте друг друга. Говорите, что любите. Чаще встречайтесь с друзьями. Я вам очень благодарна", – добавила она.

Смерть и похороны Михаила Клименко

Прощание с Михаилом Клименко состоялось 9 декабря в Киевской филармонии. Зал был заполнен живыми цветами – красными и белыми розами – в соответствии с просьбой вдовы музыканта. У входа установили мольберты с известными цитатами из песен группы ADAM о любви. Эти фразы стали визуальным и содержательным акцентом церемонии, напоминая о главной теме творчества артиста.

После щемящей речи жены присутствующие почтили память Клименко многоминутными овациями, а затем в унисон спели его самую популярную песню – "Повільно". Этот момент стал завершающим жестом благодарности музыканту за его творчество и человечность.

Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года после трехнедельной комы, вызванной осложнениями туберкулезного менингита.

Читайте на OBOZ.UA воспоминания от жены, друзей и коллег о последних днях Михаила Клименко. "Мы и не знали, что у Миши столько поклонников, что его так много людей любят. Он никогда об этом не говорил, был очень скромным. Когда спрашивала о делах, отвечал: "Мамочка моя (так меня называл), у меня все хорошо", – рассказывала его мама.

