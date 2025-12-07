Солист группы ADAM умер после тяжелой болезни и комы: с каким недугом боролся артист
7 декабря утром остановилось сердце солиста группы ADAM Михаила Клименко. Артисту было 38 лет.
Трагическую новость сообщила его жена Александра Норова на официальной странице группы в Instagram. Вокалист несколько месяцев боролся со страшной болезнью, и три недели находился в коме из-за нее.
"К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось", – написала Норова.
Место и дату прощания объявят позже.
Михаил Клименко боролся за жизнь в реанимации после длительного лечения туберкулезного менингита. По словам семьи, болезнь оказалась чрезвычайно агрессивной, а состояние музыканта резко ухудшилось в конце октября. Именно поэтому группа ADAM была вынуждена перенести концерты во Львове, Черновцах и Днепре, не разглашая тогда деталей.
- Справка. Туберкулезный менингит – это болезнь, которую вызывает бактерия Mycobacterium tuberculosis. Она сопровождается выраженным воспалением оболочек головного или спинного мозга и относится к тяжелым формам инфекционных поражений нервной системы.
Еще 19 ноября жена артиста сообщала, что вокалист находится в коме и уже, на то время, два месяца борется с туберкулезным менингитом. Музыкант проходил длительное и сложное лечение, однако его состояние оставалось критическим. Стоимость одного дня в реанимации превышала 25 тысяч гривен, поэтому семья обращалась к неравнодушным за финансовой поддержкой.
Что известно о группе
Группа ADAM была основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко и Сашей Норовой. Коллектив быстро получил популярность, ведь имел изюминкой сочетание музыки, поэзии и глубокого социального содержания в текстах. ADAM также известны своими самобытными видеоработами, которые музыканты часто создают собственными силами и руками.
Состав группы:
- Михаил Клименко (вокал, клавишные, саундпродюсер),
- Саша Норова (муза, актриса),
- Максим Козаченко (гитара, клавишные),
- Андрей Гриценко (ударные).
Группа ADAM была известна хитами, которые в последнее время разрывали чарты: "Повільно", "Ау Ау", "Потреба", "Таку, як є" и "Щаслива".
