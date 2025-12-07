Солист группы ADAM умер после тяжелой болезни и комы: с каким недугом боролся артист

7 декабря утром остановилось сердце солиста группы ADAM Михаила Клименко. Артисту было 38 лет.

Трагическую новость сообщила его жена Александра Норова на официальной странице группы в Instagram. Вокалист несколько месяцев боролся со страшной болезнью, и три недели находился в коме из-за нее.

"К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось", – написала Норова.

Место и дату прощания объявят позже.

Михаил Клименко боролся за жизнь в реанимации после длительного лечения туберкулезного менингита. По словам семьи, болезнь оказалась чрезвычайно агрессивной, а состояние музыканта резко ухудшилось в конце октября. Именно поэтому группа ADAM была вынуждена перенести концерты во Львове, Черновцах и Днепре, не разглашая тогда деталей.

Справка. Туберкулезный менингит – это болезнь, которую вызывает бактерия Mycobacterium tuberculosis. Она сопровождается выраженным воспалением оболочек головного или спинного мозга и относится к тяжелым формам инфекционных поражений нервной системы.

Еще 19 ноября жена артиста сообщала, что вокалист находится в коме и уже, на то время, два месяца борется с туберкулезным менингитом. Музыкант проходил длительное и сложное лечение, однако его состояние оставалось критическим. Стоимость одного дня в реанимации превышала 25 тысяч гривен, поэтому семья обращалась к неравнодушным за финансовой поддержкой.

Что известно о группе

Группа ADAM была основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко и Сашей Норовой. Коллектив быстро получил популярность, ведь имел изюминкой сочетание музыки, поэзии и глубокого социального содержания в текстах. ADAM также известны своими самобытными видеоработами, которые музыканты часто создают собственными силами и руками.

Состав группы:

Михаил Клименко (вокал, клавишные, саундпродюсер),

Саша Норова (муза, актриса),

Максим Козаченко (гитара, клавишные),

Андрей Гриценко (ударные).

Группа ADAM была известна хитами, которые в последнее время разрывали чарты: "Повільно", "Ау Ау", "Потреба", "Таку, як є" и "Щаслива".

