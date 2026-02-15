Главный мем Олимпиады-2026. Видео с самым необычным тренером по фигурном катанию собрало 600 000 просмотров за несколько часов

Видео с французским хореографом и тренером Бенуа Ришо, который за один соревновательный день сопровождал фигуристов из разных стран и менял куртки сборных, стремительно разошлось в сети. За несколько часов ролик набрал 600 000 просмотров и сделал наставника одной из самых обсуждаемых фигур Олимпиады-2026.

Видео дня

Во время турнира 38-летний уроженец Авиньона поочередно работал со спортсменами разных национальных команд, из-за чего был вынужден переодеваться между прокатами и появляться в зоне "кисс энд край" [зона, где фигуристы ожидают оценку после выступлений] в форме разных сборных.

Интерес к специалисту усилился после публикаций о том, что он сотрудничает сразу с 16 фигуристами из 13 стран. Среди его подопечных: Адам Сяо Хим Фа, Ника Эгадзе, Максим Наумов и Стивен Гоголев.

При этом данные Международного союза конькобежцев указывают на 15 представителей из 12 стран, с которыми Ришо заявлен как тренер или хореограф во всех четырех видах программы: мужском и женском одиночном катании, парах и танцах на льду.

В подкасте для BBC Ришо пояснил, что обычно предпочитает черную одежду, однако на Играх ему пришлось менять экипировку в зависимости от сборной. По его словам, куртки заранее оставляют в раздевалках спортсменов или передают через представителей национальных команд.

Он также отметил, что одновременная работа с большим числом фигуристов сопровождается резкими эмоциональными перепадами, когда результаты одного выступления отличаются от другого.

Говоря о своей методике, специалист подчеркнул, что считает роль тренера более широкой, чем отработка техники. По его словам, при постановке программ он привлекает команду, консультирует по выбору костюмов и обсуждает детали с ателье, поскольку важна целостность образа.

Ришо также рассказывал, что не планировал становиться хореографом или тренером, долгое время работал барменом и задумывался об открытии собственного заведения, однако впоследствии вернулся в фигурное катание.

