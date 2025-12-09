Скорбящие фанаты ADAM на похоронах в унисон спели хит 'Танцюй зі мною повільно' и провели Михаила Клименко аплодисментами. Видео

9 декабря в Киеве провели в последний путь солиста группы ADAM Михаила Клименко, который отошел в вечность после нескольких месяцев борьбы с туберкулезным менингитом и трехнедельной комы. На прощальную церемонию пришло много фанатов артиста, которые почтили его память, в унисон спев хит "Танцюй зі мною повільно".

Исполнение композиции было пронизано эмоциями и печалью, а жена исполнителя Александра Норова не могла сдержать горьких слез. Корреспонденты OBOZ.UA находились на месте событий и сняли щемящий момент.

Стоит отметить, что поклонники творчества Михаила Клименко провели его в последний путь громкими аплодисментами. Когда гроб с телом артиста выносили из помещения Национальной филармонии Украины, где проходила траурная церемония, не утихали аплодисменты.

Проститься с солистом группы ADAM пришло и немало его коллег из шоу-бизнеса, среди которых alyona alyona, KOLA, Владимир Шумко, Вадим Лисица, Екатерина Остапчук, Анатолий Анатолич с женой Юлой, Дмитрий Монатик, Валерий Харчишин, Владимир Дантес, Мишель Андраде и Марина Круть. Они несли к гробу артиста живые цветы, как ранее просила его жена.

Во время траурной церемонии Александра Норова в последний раз обратилась к мужу с трогательными словами: "Всегда благодарили Бога друг за друга, и благодарили Бога за нашу любовь, за то, что он нам дарил. Мы день в день 18 лет жили вместе. Не было ни дня, чтобы мы не виделись и не говорили друг другу, что мы любим. Я благодарю Мишу, он самый лучший в мире муж, отец, любовник, творческий человек. Я благодарю Бога за наше творчество. Спасибо Мише за то, что верил в меня и всегда говорил: ты классная, самая лучшая. И я его поддерживала всегда".

