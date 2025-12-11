УкраїнськаУКР
"Укрзалізниця" трогательным жестом почтила память Михаила Клименко из ADAM. Видео

"Укрзалізниця" отдала дань памяти фронтмена группы ADAM, музыканта Михаила Клименко, который ушел из жизни после продолжительной болезни. Компания объявила о трогательном жесте: в течение декабря отправление поезда №55 Киев-Рахов с Киевского вокзала будет сопровождаться песней ADAM "Цілуй".

Компания опубликовала соответствующее видео в своих InstaStories. Выбор именно этого маршрута и песни не случайный.

За несколько часов до объявления компания обратилась в соцсетях с отдельной просьбой: "Сегодня в 16:50 – перрон поезда №55 Киев-Рахов. Отправление под "Цілуй" группы ADAM. Придите, поцелуйтесь и вспомните Михаила Клименко".

Кадры с этого перрона – пары, которые обнимаются и целуются под композицию, – впоследствии вошли в видео, сопровождающее официальное объявление УЗ.

Почему маршрут Киев-Рахов

В компании объяснили, почему именно маршрут №55 Киев-Рахов стал символическим. Песня "Цілуй" родилась в этом поезде во время съемок проекта "Мультитрек".

"Первые строки песни "Цілуй" группы ADAM прозвучали в поезде "Укрзалізниці" – в дороге, среди движения и жизни. Михаил Клименко был голосом нежности, честности и любви в украинской музыке", – говорилось в сообщении УЗ в социальных сетях.

Смерть и похороны Михаила Клименко

Прощание с Михаилом Клименко состоялось 9 декабря в Киевской филармонии. Зал был заполнен живыми цветами – красными и белыми розами – в соответствии с просьбой вдовы музыканта. У входа установили мольберты с известными цитатами из песен группы ADAM о любви. Эти фразы стали визуальным и содержательным акцентом церемонии, напоминая о главной теме творчества артиста.

После щемящей речи жены присутствующие почтили память Клименко многоминутными овациями, а затем в унисон спели его самую популярную песню – "Повільно". Этот момент стал завершающим жестом благодарности музыканту за его творчество и человечность.

Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года после трехнедельной комы, вызванной осложнениями туберкулезного менингита.

Читайте на OBOZ.UA воспоминания от жены, друзей и коллег о последних днях Михаила Клименко. "Мы и не знали, что у Миши столько поклонников, что его так много людей любят. Он никогда об этом не говорил, был очень скромным. Когда спрашивала о делах, отвечал: "Мамочка моя (так меня называл), у меня все хорошо", – рассказывала его мама.

