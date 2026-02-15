В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине снизился рост цен – в январе-2025 годовой уровень инфляции составил 7,4% против 8% в декабре-2025. Тем не менее коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с января 2025-го по январь 2026-го – тарифы выросли в целом на 2,2%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 11,4%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:

уборки мусора – на 3,5%;

содержания и ремонта жилья – на 3,1%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Водоснабжение.

Канализация.

Как изменились тарифы за месяц

В то же время, с декабря-2025 по январь-2026 тарифы выросли только на содержание и ремонта жилья – на 0,6%. Стоимость же остальных услуг осталась на прежнем уровне.

Украинцам назвали тариф на газ с 1 февраля

Вместе с тем, в феврале 2026 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Там отметили:

Эта же цена будет действовать минимум до 30 апреля 2026-го.

Решение было принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это значит, что по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет. Она будет составлять 7420 грн за 1000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

