Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

Катерина Галущенко
5 минут
9,6 т.
Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

9 декабря в Киеве прощаются с музыкантом и сонграйтером Михаилом Клименко из группы ADAM, который умер 7 декабря после трехнедельной комы и длительного туберкулезного менингита. Музыканту было всего 38 лет.

Церемония прощания проходит в стенах Национальной филармонии Украины с 10 утра. Однако значительно раньше указанного времени под дверями здания собрались поклонники музыканта и украинские звезды – его друзья и знакомые. Корреспонденты OBOZ.UA находятся на месте события.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

Отметим, что вдова Клименко, Александра Норова просила, чтобы посетители на прощание приносили только живые цветы.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

У входа в филармонию расставили мольберты с известными цитатами из песен ADAM. Большинство из них о любви – то, что было особенным для Клименко всю жизнь: "Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний", "Побудь зі мною, віддай мені себе, а я себе віддам" и другие.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

С балкона филармонии также свисал большой постер с, вероятно, самой главной цитатой Клименко – "У цьому світі в ціні війна, А ми переконані, що любов..." – из песни "Дещо інше".

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

Еще до открытия филармонии под зданием собирались также звезды. Среди них были Владимир Дантес, Мишель Андраде, Марина Круть, для которой Клименко писал песни.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото
Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

Внутри филармонии установили гроб, а рядом с ним большой портрет Михаила Клименко. Весь зал был усеян красными и белыми розами и другими живыми цветами.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото
Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

Присутствовала также жена музыканта Александра Норова, которая принимала соболезнования и общалась с людьми. В то же время матери Клименко несколько раз становилось плохо, поэтому с ней рядом были медики.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

"Сынок, посмотри, как много людей к тебе пришло", – говорила мама артиста.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

Среди других известных лиц на прощании заметили рэпер-исполнительницу alyona alyona, певицу KOLA (были хорошими друзьями, имеют общий трек "Зорепадами"), юмориста Владимира Шумко, продюсера Вадима Лисицу, Екатерину Остапчук (жена шоумена Владимира Остапчука).

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

"Меня с Михаилом познакомила Марина Круть еще в 2019 году (она с ним начинала свою карьеру). Он был очень творческим, веселым, я очень смеялась. Я помню одну музыкальную сессию – мы не могли наговориться. Потом мы с ним пересекались. В то время свою сольную карьеру он мало проявлял, а потом начал выпускать треки с женой, создав ADAM не просто как сольный проект. И эта история любви – за ней следили все. Это было очень красиво! Мне жаль, что не все побывали на его концертах, потому что это праздник музыки, праздник любви, добра, тепла", – со слезами на глазах поделилась alyona alyona.

А певица Анна Тульева, которая работала с ADAM над Евровидением, в соцсетях просила за нее принести цветы, ведь сейчас находится в командировке в Грузии с Детским Евровидением 2025 и не смогла присутствовать.

Позже Александра Норова выступила с щемящей речью, благодарностями мужу и воспоминаниями. Присутствующие почтили память музыканта многоминутными овациями.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

Похоронят Михаила Клименко в селе Лубянка – недалеко от родного для артиста Гостомеля. Служба в церкви и прощание на кладбище запланированы на 13:00.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о Михаиле Клименко из ADAM и его отношениях с Норовой. Пара была в браке 16 лет.

"Нам нравится быть всюду вместе, все делать вместе. Мы разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу. Мы пишем песни, можем бодаться, но это классный творческий баттл. Нам это интересно", – говорил Михаил.

Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

В частности, украинские звезды с болью отреагировали на потерю. Кто-то был знаком с исполнителем давно и вспоминал совместные истории, а кто-то сходил с ума от романтических песен Клименко и его музы-жены Александры Норовой.

