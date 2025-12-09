Звезды в трауре: как проходит прощание с Михаилом Клименко из группы ADAM. Эксклюзивные фото

9 декабря в Киеве прощаются с музыкантом и сонграйтером Михаилом Клименко из группы ADAM, который умер 7 декабря после трехнедельной комы и длительного туберкулезного менингита. Музыканту было всего 38 лет.

Церемония прощания проходит в стенах Национальной филармонии Украины с 10 утра. Однако значительно раньше указанного времени под дверями здания собрались поклонники музыканта и украинские звезды – его друзья и знакомые. Корреспонденты OBOZ.UA находятся на месте события.

Отметим, что вдова Клименко, Александра Норова просила, чтобы посетители на прощание приносили только живые цветы.

У входа в филармонию расставили мольберты с известными цитатами из песен ADAM. Большинство из них о любви – то, что было особенным для Клименко всю жизнь: "Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний", "Побудь зі мною, віддай мені себе, а я себе віддам" и другие.

С балкона филармонии также свисал большой постер с, вероятно, самой главной цитатой Клименко – "У цьому світі в ціні війна, А ми переконані, що любов..." – из песни "Дещо інше".

Еще до открытия филармонии под зданием собирались также звезды. Среди них были Владимир Дантес, Мишель Андраде, Марина Круть, для которой Клименко писал песни.

Внутри филармонии установили гроб, а рядом с ним большой портрет Михаила Клименко. Весь зал был усеян красными и белыми розами и другими живыми цветами.

Присутствовала также жена музыканта Александра Норова, которая принимала соболезнования и общалась с людьми. В то же время матери Клименко несколько раз становилось плохо, поэтому с ней рядом были медики.

"Сынок, посмотри, как много людей к тебе пришло", – говорила мама артиста.

Среди других известных лиц на прощании заметили рэпер-исполнительницу alyona alyona, певицу KOLA (были хорошими друзьями, имеют общий трек "Зорепадами"), юмориста Владимира Шумко, продюсера Вадима Лисицу, Екатерину Остапчук (жена шоумена Владимира Остапчука).

"Меня с Михаилом познакомила Марина Круть еще в 2019 году (она с ним начинала свою карьеру). Он был очень творческим, веселым, я очень смеялась. Я помню одну музыкальную сессию – мы не могли наговориться. Потом мы с ним пересекались. В то время свою сольную карьеру он мало проявлял, а потом начал выпускать треки с женой, создав ADAM не просто как сольный проект. И эта история любви – за ней следили все. Это было очень красиво! Мне жаль, что не все побывали на его концертах, потому что это праздник музыки, праздник любви, добра, тепла", – со слезами на глазах поделилась alyona alyona.

А певица Анна Тульева, которая работала с ADAM над Евровидением, в соцсетях просила за нее принести цветы, ведь сейчас находится в командировке в Грузии с Детским Евровидением 2025 и не смогла присутствовать.

Позже Александра Норова выступила с щемящей речью, благодарностями мужу и воспоминаниями. Присутствующие почтили память музыканта многоминутными овациями.

Похоронят Михаила Клименко в селе Лубянка – недалеко от родного для артиста Гостомеля. Служба в церкви и прощание на кладбище запланированы на 13:00.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о Михаиле Клименко из ADAM и его отношениях с Норовой. Пара была в браке 16 лет.

"Нам нравится быть всюду вместе, все делать вместе. Мы разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу. Мы пишем песни, можем бодаться, но это классный творческий баттл. Нам это интересно", – говорил Михаил.

В частности, украинские звезды с болью отреагировали на потерю. Кто-то был знаком с исполнителем давно и вспоминал совместные истории, а кто-то сходил с ума от романтических песен Клименко и его музы-жены Александры Норовой.

