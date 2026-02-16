НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру энергетики Галущенко по делу 'Мидас'

В НАБУ подтвердили, что экс-министр энергетики Герман Галущенко является подозреваемым по делу "Мидас". Ему объявлено подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации: украденные на украинской энергетике деньги экс-чиновник тратил, в частности, на оплату обучения своих детей.

Накануне Галущенко задержали при попытке выехать из Украины. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Галущенко сообщили о подозрении

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что экс-министр энергетики Герман Галущенко, который ранее проходил по делу "Мидас" в статусе свидетеля, сейчас является подозреваемым.

"НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов)", – говорится в сообщении.

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего чиновника задержали детективы НАБУ.

"Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира", – добавили в Национальном антикоррупционном бюро.

Какую роль играл экс-министр в масштабной коррупционной схеме

В НАБУ также рассказали, какую именно роль Галущенко играл в коррупционной схеме, известной под названием "дело "Мидас", а также куда он тратил украденные у государства деньги.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".

"Фонд" возглавил давний знакомый участников преступнойм организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

"Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого. С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника. Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках", – заявили в НАБУ.

