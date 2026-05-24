'Меня спрашивали: 'Вы не русская?' – и начинало трясти'. Валерия Ходос – о резком переходе на украинский, деньгах за Шевченковскую премию и личном

Актриса Валерия Ходос, которую называют рекордсменкой по количеству главных ролей в сериалах, одна за другой забирает и громкие роли в большом кино. После резонансного "Дома "Слово". Бесконечный роман" сейчас в прокате новая работа артистки – психологическая драма "Усталые".

В интервью OBOZ.UA Валерия Ходос рассказала, как фильм "Усталые" изменил ее отношение к ветеранам. Также призналась, почему после одной поездки за границу навсегда отказалась от русского языка, как пережила первые месяцы большой войны и почему до сих пор не может смотреть фильмы, в которые ее не утвердили. А еще – об откровенных сценах в кадре, дружбе с экс-звездой "Дизель шоу" Яна Глущенко, скандале в Молодом театре и личном, о котором обычно молчит.

– "Усталые" – это история о двух ветеранах Андрее и Любе, которые пытаются заново научиться жить, справиться с пережитым и найти опору друг в друге. Недавно в интервью нам продюсер фильма Филипп Ильенко сказал интересную вещь: эта лента не дает готовых ответов, но точно не оставляет равнодушным и заставляет о многом задуматься. Какими были ваши первые мысли и ощущения, когда вы прочитали сценарий?

– Вы знаете, для меня это все до сих пор меняется. Сначала был сам процесс съемок, погружение в историю. А потом, когда увидела реакцию людей, особенно ветеранов, ощущения изменились. Сейчас для меня это уже больше о вопросе: а что сама могу сделать? Какова моя миссия в нашем обществе, чтобы ветеранам было легче, чтобы могли себя чувствовать комфортнее. Я начала больше думать о собственных действиях – даже в простых вещах, общении. Фильм очень изменил мое отношение к теме реабилитации ветеранов и вообще к тому, в какое общество они возвращаются. Этот процесс начался еще тогда, когда только прочитала сценарий, и до сих пор продолжается. Я постоянно об этом думаю, говорю с близкими, со своими студентами. Потому что после таких историй уже не можешь остаться тем же, что был до этого.

– Знаю, что вы обычно глубоко погружаетесь в каждую работу. Когда работали над "Усталыми", бывали ли в реабилитационных центрах, общались с военными, врачами? Насколько близко удалось увидеть этот мир изнутри?

– Да, мы ездили в реабилитационные центры, подобные тому, который показан в фильме. Общались с врачами, терапевтами, нам проводили экскурсии, показывали, как все работает. Конечно, сам процесс реабилитации – очень личный и деликатный, поэтому не везде можно присутствовать. Но мы много разговаривали с ветеранами и их семьями – и до показов, и после. Для меня и для всей команды это были, пожалуй, самые ответственные встречи. Было страшно: поверят ли нам? Не скажут, что мы что-то показали неправдиво или поверхностно? Удалось ли честно передать их внутреннее состояние? И когда военные после просмотра говорили: "Да, это действительно похоже на нас", – это было важно. Некоторые говорили: "Я именно таким был в свой первый день в реабилитационном центре". Или: "У меня тоже были такие же реакции, такие же состояния".

И, пожалуй, самое главное, что они нам говорили: этот фильм надо показывать гражданским. Потому что, как говорили ветераны, адаптироваться должны не только военные после войны – общество тоже должно учиться быть рядом, работать над собой. Именно гражданские должны создавать безопасное пространство, в котором военному будет легче вернуться к жизни. Мне кажется, одна из главных задач этого фильма – показать то внутреннее состояние, те раны, которых не видно снаружи. Потому что война для многих ветеранов продолжается еще долго внутри. И очень хочется, чтобы после таких историй в обществе было больше понимания, эмпатии и внимательности.

– В одном из интервью вы рассказывали, что когда впервые получили форму для роли, попросили несколько дней просто походить в ней. Что это вам дало?

– Физику персонажа – для актера это очень важно. Внешний вид сильно влияет на пластику, на то, как человек двигается, сидит, реагирует, даже как поворачивает голову или держит плечи. И уже через это начинает рождаться внутреннее состояние героя. Наш художник по костюмам очень точно все подобрал: и саму форму, и ее размер. У меня там даже футболка была специально великовата – все немного больше меня. Это помогало убрать мою природную мягкость, нежность и создать больше силы, немного грубости добавить.

– Не раскрывая спойлеров, потому что многие люди еще посмотрят фильм, хочу спросить: были ли у вас мысли, что финал мог быть другим?

– На монтаже режиссер Юрий Дунай даже немного его смягчил – некоторые сцены решили убрать, потому что эмоционально вторая часть концовки была бы еще тяжелее для зрителя. Но для меня эта история именно такой и должна была быть, потому что это психологическая драма. Юрий очень точно сказал на одном из показов: все хотят хеппи-энда, но после таких финалов люди часто меньше выносят из истории.

Нам же хотелось, чтобы этот фильм оставался со зрителем и после титров – чтобы он продолжал работать внутри. Потому что именно когда выходишь из зоны комфорта и сталкиваешься со сложными переживаниями, начинаешь по-настоящему думать, не просто советовать фильм, а поднимать важные темы. Ты вдруг понимаешь, что рядом с тобой может быть ветеран – человек без формы, внешне совершенно обычный, но который ежедневно проходит очень сложный внутренний путь. И ты уже сам пытаешься быть другим. Начинаешь думать, чем конкретно помочь. Поэтому иногда именно непростой финал может дать человеку гораздо больше, чем красивый хеппи-энд.

– Сейчас режиссер Юрий Дунай служит в ВСУ. Собственный опыт службы изменил его?

– Да, Юра мобилизовался буквально через месяц после завершения съемок. Мы еще не до конца доделали фильм – продолжался постпродакшн, многие вещи уже приходилось решать онлайн. Конечно, я его тогда много расспрашивала. И помню, первое, что сказал: "Если бы знал, что это все так, я бы вас перед съемками отправил на базовую общевойсковую подготовку". Потому что это огромное испытание и физически, и психологически. Она требует выдержки, дисциплины, внутренней собранности. И я это вижу не только по нему, но и по своим друзьям, которые служат. Это очень меняет человека – и снаружи, и внутри. Мне кажется, после собственного боевого опыта все, о чем мы говорили в фильме, стало для него еще больнее и важнее.

– То есть он выполняет боевые задачи?

– Да, но здесь я не хочу сказать ничего лишнего. Насколько мне известно, он служил в разных подразделениях, были разные этапы. Но, думаю, об этом все лучше говорить самому Юре.

– Интересно, что вам рассказывал Дмитрий Сова – в фильме ваш возлюбленный, а в реальной жизни тоже военнослужащий ВСУ. Почувствовали, что после службы он изменился?

– Знаете, я очень волновалась перед началом съемок, как мы будем работать вместе. Но то, за что переживала, – не оправдалось. Внутренне он не стал более закрытым или холодным. Наоборот – очень искренний, контактный, тонко чувствует и материал, и партнера. Конечно, у него есть опыт, которого у меня нет, и я много его расспрашивала еще до начала работы. Мне кажется, Дима стал еще более эмпатийным. Мы говорили о его службе, о людях рядом с ним, о командире, о побратимах. Это очень личные вещи, не хочу пересказывать. Но меня очень поразило, как он говорил о ребятах. Во всех этих историях я видела невероятно сильных людей – с огромной жаждой жизни, даже несмотря на травмы, ранения.

– Еще одна ваша очень заметная работа в кино – фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман". Многие обратили внимание, что вы даже внешне похожи на свою героиню – Раю Троянкер, поэтессу и переводчицу эпохи Расстрелянного возрождения, которую в свое время называли одной из самых ярких и скандальных женщин литературного Харькова 1920-х. Как вы входили в эту роль?

– На самом деле у кастинг-директора была задача подбирать актеров еще и по внешнему сходству. Там весь Киев был на пробах, потому что кроме актерского мастерства искали артистов, которые могли бы максимально точно передать образы. Это касалось всех персонажей в фильме. Но, конечно, большую работу сделали художники по гриму и костюмам. Например, для моей героини специально шили парик под меня. У Раи очень характерная челка, которая сразу меняла форму лица, добавляла узнаваемости. Плюс были очень тонкие вещи в гриме – возможно, зритель этого даже не замечает, но черты лица корректировали. Ну и костюм, конечно, тоже помогал создать образ.

А дальше уже началась внутренняя работа. Потому что когда ты играешь реального человека, очень хочется понять его не поверхностно. Я ходила в архивы, читала ее письма, переписки, пыталась через слова, интонации, темы, которые ее волновали, составить для себя образ. Конечно, не все можно использовать в кадре, особенно когда роль не главная. Но я очень готовилась. Это была моя первая роль в полном метре, волновалась. Мы с партнерами собирались на дополнительные репетиции до съемок – это была моя инициатива. Хотелось прийти на площадку максимально готовыми.

Отдельно общалась с другом-хореографом Алексеем Бусько, потому что мне была важна ее пластика. Рая Троянкер – очень яркая женщина, такая обольстительница. И мне хотелось найти эту легкость, определенный шлейф от каждого ее появления в кадре, но при этом не перейти грань и не сделать образ вульгарным. Поэтому подготовки было очень много. И мне немного жаль, что из-за небольшого объема роли зритель не может увидеть весь путь, который был проделан. На самом деле я очень люблю процесс подготовки. Мне кажется, это одна из самых интересных частей профессии. И здесь благодарна актерской школе и преподавателям – они научили меня не просто играть, а глубоко готовиться к роли.

– Как вам работается с эротическими сценами? Насколько для вас это сложно? Такие сцены были и в "Доме "Слово". Бесконечный роман", и в "Усталых".

– Мне не сложно, потому что воспринимаю это как часть профессии. Первый такой опыт был еще в театре – в спектакле "Плохие дороги" Тамары Труновой. Пожалуй, именно там отстреливала и поняла важную вещь: когда ты существуешь в роли, это уже не о тебе лично. Для меня в такие моменты в кадре или на сцене не существует Валерии Ходос, которая обнажается. Есть персонаж, который проживает определенное эмоциональное состояние, важный момент своей жизни. Такая установка очень помогает. В театре, кстати, даже сложнее в каком-то смысле, потому что ты каждый раз выходишь перед живыми людьми. В "Плохих дорогах" я играла перед полным залом, и со временем поняла, что страх проходит, когда ты полностью внутри роли.

В кино все зависит еще и от атмосферы на площадке. Например, в "Усталых" все было деликатно: в сцене оставался только оператор и режиссер. В "Доме "Слово" процесс был технически сложнее, там людей на площадке было больше. Но в целом у меня не возникало ощущения дискомфорта. Я не поднимала каких-то особых условий для таких сцен. Думаю, по мне понятно, что для меня это часть профессии.

– В свое время вы работали в столичном Молодом театре, а сейчас снова играете там в спектакле "Три быстрые и модные в этом сезоне парикмахерши". Появлялись ли мысли вернуться снова как часть труппы?

– Я не вернулась в Молодой театр. Просто наш спектакль внесли в репертуар, и мы раз в месяц играем его на сцене театра. Но в труппу меня никто не приглашал. Что если бы пригласили? Тогда думала над этим. Но, честно говоря, после многих лет работы на себя сложно снова заходить в систему репертуарного театра. Потому что это совсем другой ритм: ты не распоряжаешься своим временем, должен постоянно подстраиваться под график репетиций, спектаклей. А я уже привыкла сама выбирать, что хочу делать.

Например, "Плохие дороги" – это был мой выбор. Я сама пошла на кастинг, потому что очень хотела попасть в этот спектакль. Так же и с "Тремя быстрыми и модными в этом сезоне парикмахершами" – проходила несколько этапов кастинга, потому что мне был интересен материал, режиссер, партнеры. А в репертуарном театре ты не всегда имеешь возможность выбирать – тебя назначают в спектакль.

– Когда вы ушли из Молодого театра, его руководителем был печально известный Андрей Билоус. Знали ли вы тогда что-то о закулисных историях, которые впоследствии переросли в громкий скандал с обвинениями в домогательствах?

– Я ушла из театра еще в 2014 году, и, насколько понимаю, все эти истории начались позже. Поэтому ни – ничего тогда об этом не знала. Это все прошло мимо меня.

– Вы упомянули о спектакле "Плохие дороги", за который получили Шевченковскую премию. Это не только очень престижная награда, но и серьезные деньги. Интересно, на что их потратили?

– Знаете, мне бы очень хотелось сказать, что купила что-то особенное. Но все произошло совсем иначе. Мы получили Шевченковскую премию в марте 2022 года – во второй месяц полномасштабной войны. И, честно говоря, эти деньги тогда просто дали мне возможность жить и волонтерить. Тогда я проводила много актерских и ораторских интенсивов – и для взрослых, и для детей. Люди донатили, зная, что эти деньги тоже пойдут на помощь. Мы собирали на все – и для знакомых, и для незнакомых людей. Я до сих пор помню одну маленькую девочку, ей было, кажется, лет пять. Она выходила к нам на занятия прямо из подвала, где пряталась с родными. Почти ничего не говорила – просто смотрела в экран. До сих пор помню ее глазки. И мне тогда показалось, что, возможно, для нее это был тот час или полтора, когда можно было хоть немного не бояться.

А первая моя актерская работа после начала полномасштабного вторжения произошла за рубежом. До того я где-то полгода работала онлайн – для меня это была гражданская позиция: помогать армии, волонтерить, проводить занятия. Затем меня привлек коллега Паша Вишняков к работе с мариупольцами. Мы работали и со взрослыми, и с детьми – через актерское мастерство как терапию. Я не нагружала их чем-то тяжелым, наоборот – отвлекала. Мы играли этюды, забавлялись. Сейчас вспоминаю тот период и понимаю, насколько сама была истощена. И тут мне вдруг предлагают записать самопробы. Я тогда подумала: "Какие самопробы? Какое кино? Война же". Но меня утвердили.

И началась отдельная история. У меня большая собака Ролли – это мой друг, мой ребенок. И я сказала: "Приеду только, если нас возьмут вдвоем". Честно, я была уверена, что это невозможно. Ну кто пригласит актрису на полтора месяца съемок с огромной собакой? А они согласились. И в тот момент у меня было такое ощущение, что мне пошли навстречу не только потому, что хорошая актриса, меня хотели спасти. Возможно, я это себе придумала, но тогда так почувствовала. И я поехала сама за рулем – с собакой, через несколько стран, с кучей приключений на границе. Потому что не все документы успела нормально оформить. Меня заворачивали, мы заезжали во Львов в санэпидстанцию, что-то доделывали. Я еле успела на первый съемочный день.

Помню, приезжаю – двое суток за рулем, измотанная. Режиссер смотрит на меня и говорит: "Тебе надо поспать, плохо выглядишь". А я ему: "Нет-нет, не могу, у меня сейчас онлайн студенты". Я продолжала вести занятия даже по дороге. И он мне: "Лера, посмотри на себя. Студенты поймут. Тебе надо выспаться". И, честно, мне кажется, тогда впервые за долгое время позволила себе хоть немного выдохнуть. Мы жили с Рольчиком возле леса. И помню это ощущение: гулять с собакой по лесу и не бояться. Потому что тогда, после всего, что было под Киевом, казалось, что в Украине уже никогда не смогу спокойно ходить по лесу. Сейчас, слава Богу, мы снова гуляем с Рольчиком в наших лесах. Но тогда это был очень сильный момент для меня.

Я вообще очень благодарна тем съемкам. И финансово меня поддержали, и морально вытащили. Мы полтора месяца прожили без сирен, в тишине. Но в то же время именно там у меня произошел очень сильный внутренний перелом относительно языка. Потому что вокруг было очень много русского. И я помню это ощущение, когда тебя в магазине или где-то на улице спрашивают: "Вы не русская?" – и тебя внутри начинает трясти. Сначала пыталась говорить на английском, но не все его знали, и в какой-то момент приходилось переходить на русский. И это было очень тяжело. И именно после той поездки, после Риги, вернулась в Украину и полностью перешла на украинский. Поняла, что ни секунды больше не хочу говорить на вражеском. Я тогда всем об этом сказала – и близким, и друзьям.

– Вы же выросли в русскоязычной семье. Как родные восприняли переход на украинский? И как вы сейчас общаетесь дома?

– Знаете, у меня сейчас есть одна большая гордость – мой папа. И на нем прямо вижу, что такое кроткая украинизация. Все началось во время обстрелов. Я живу за городом, у нас очень слышно и видно, когда летит на Киев. И когда были тревоги, мы с папой переписывались – я писала, что в укрытии. И он вдруг начал отвечать мне на украинском. Я, кстати, никогда его не спрашивала, почему именно в такие моменты переходил. Но для меня это очень важно. Мне даже сложно объяснить, насколько это поддерживало – во время обстрелов получить от папы именно украинские слова заботы. Потом он начал понемногу говорить на украинском и по телефону. Сначала это было несмело, не очень получалось. И сейчас уже где-то полгода, если мы долго говорим и ему надо больше отвечать, чем просто слушать, он говорит со мной на украинском. Я так этому радуюсь. Возможно, мне стоит прямо сказать ему, как это меня трогает, но пока мы этого не проговаривали. Боюсь испугать какой-то активностью.

А еще у меня дедушка всю жизнь был украиноязычный. И в детстве мы из-за этого даже конфликтовали. Я помню: мне лет шесть, звоню ему на русском, а он говорит: "Говори на государственном" – и бросает трубку. С дедушкой я в итоге говорила на украинском, а с бабушкой – на русском. И сейчас, когда прошла внутренний путь, когда по-другому почувствовала значение языка, его связь с самоидентичностью, хорошо его понимаю.

– До полномасштабного вторжения вы, как и многие украинские актеры, работали в проектах с российскими артистами. Поддерживаете ли сейчас с кем-то из них связь?

– Абсолютно нет. Да и у меня никогда не было среди них друзей. Я очень хорошо помню период после 2014 года. Тогда один из каналов официально заявил, что переходит на украинский язык и отказывается от сотрудничества с российскими актерами. Я читала эту новость и думала: "Наконец-то". А потом проходит полгода – и меня утверждают в проект, где на площадке снова российские актеры. И у меня тогда был очень сильный внутренний протест. После Майдана, после всего, что происходило... Но при этом не имела смелости открыто идти против системы. Не чувствовала, что могу себе позволить сказать "нет", как это делали, например, Ирма Витовская или Римма Зюбина. Я тогда так не смогла.

Поэтому так – работала с россиянами в кадре, но каких-то дружеских отношений никогда не было. Да и вообще я мало с кем близко дружу – даже среди украинских актеров. Пожалуй, это может странно звучать, потому что я эмпатичный человек, но при этом люблю быть наедине. Мне хорошо одной. Ну, одной с Рольчиком. Я думаю, это еще из-за того, что в моей жизни очень много коммуникации – и съемки, и актерская школа, которой руковожу. И восстанавливаюсь именно в тишине. Я люблю долго гулять, молчать, читать без спешки и ощущения, что куда-то надо бежать. И рядом со мной сейчас именно те люди, которые не обижаются, если я надолго исчезаю.

– Одна из ваших ближайших подруг – однокурсница Яна Глущенко.

– О, да! Это моя любимая девочка. Мы дружим уже, страшно сказать, лет 22. Были периоды, когда меньше общались, но сейчас у нас очень близкий этап дружбы. Мне кажется, так, как Янка понимает меня, мало кто может. Я очень в нее верю, а она всегда верит в меня. Это такая очень ценная для меня дружба.

– Узнали ли вы о ее разводе раньше, чем все?

– Конечно. Мы же дружим, поэтому знала.

– А как думаете, есть шанс, что они с мужем еще сойдутся? В одном из интервью она такую возможность предполагала.

– Знаете, я вообще не исключаю такого в парах. У всех бывает по-разному, и жизнь иногда непредсказуема. Но для меня самое главное – чтобы Яне было хорошо. Всегда поддержу ее выбор, каким бы он ни был. И говорю ей: что бы ты в жизни не решила, кого бы не выбрала – всегда буду на твоей стороне. Мне кажется, в настоящей дружбе очень важно принимать человека, а не оценивать его поступки. Ну разве что в минуту эмоций (смеется).

– С другими известными однокурсниками – Екатериной Кузнецовой и Марком Дроботом – тоже поддерживаете дружбу?

– С Катей Кузнецовой мы уже, честно говоря, сто лет не виделись, поэтому сказать, что прямо дружим – нет. А с Марком бывает сводит судьба на пробах или каких-то проектах. И тогда это всегда повод поговорить, узнать, что нового произошло. В институте мы близко общались, еще и постоянно нас ставили в пару на занятиях. Потом вместе играли в театре, поэтому это уже такое своеобразное братство. Вообще мои одногруппники – это близкие для меня люди. Даже если мы можем долго не видеться или не общаться, я все равно знаю: если что-то случится, придут на помощь. У нас был дружный курс.

– Интересно, как вы входите в роль еще до того, как ее получили, но уже хотите сыграть? Помню, в одном из наших интервью вы рассказывали, что даже можете купить новое платье на пробы, чтобы лучше прочувствовать героиню. Если роль по роману – читаете произведение, в театре – переписываете роль от руки. Что еще вы делаете, чтобы роль стала вашей?

– На самом деле вы уже почти все перечислили (смеется). Но у меня появилась еще одна актерская находка – нельзя слишком сильно хотеть роль. Потому что когда очень хочешь, потом очень больно, если не утвердили. А я такой человек: если мне нравится сценарий, если зацепила история – я уже внутренне сама себя утвердила. Мне уже кажется, что лучше меня никто не сыграет. Особенно сейчас, когда начали предлагать полные метры. Для меня это огромное счастье. И, видимо, это нормально – в себя верить.

Я всегда тщательно готовлюсь. Сценарий точно читаю несколько раз, чтобы он буквально стал частью меня. Чтобы знала не только свою линию, а весь мир истории. И для меня очень важно первое прочтение. Нас еще учил мой наставник в вузе Станислав Моисеев: пьесу надо читать от начала до конца, не останавливаясь. Нельзя откладывать, разрывать это ощущение. Так же со сценарием. Я откладываю все дела и читаю целостно. Потому что именно тогда очень сильно работает воображение – появляются ассоциации, воспоминания, внутренние реакции. И ты воспринимаешь историю живым потоком.

– Были роли, которые вы очень хотели, но не получили – и до сих пор это помните?

– Да, конечно. И знаете, когда я очень хочу роль, и меня не утверждают, потом вообще не смотрю этот фильм или сериал. Внутренне не могу пережить, что это сыграла не я.

– А были работы, о которых вы сейчас думаете: "Лучше бы этого не делала"?

– Так я вам и скажу! (смеется) Хотя, конечно, с сериалами ты никогда не знаешь, каким будет результат. И это уже часто не зависит от актера. Ты не знаешь, какой будет монтаж, какой поставят саундтрек. А музыка, кстати, может как вытянуть сцену, так и полностью разрушить. Бывает, слышу музыку и думаю: "Ну зачем?". Она нивелирует все, что наиграла. Плюс сериальное производство – это быстрый процесс. Порой просто нет времени на красивый свет, детальный кадр, сложную постановку. Плюс законы жанра и монтажа. Иногда первые серии снимаются и пишутся очень интересно, с большим вниманием к деталям, чтобы максимально увлечь зрителя. А дальше бывает, что сюжет где-то начинает провисать или история меняется уже в процессе. Но при этом я очень люблю сам процесс работы. Взаимодействие с режиссером, с партнерами. И не могу сказать, что сериалы – это что-то плохое в моей жизни. Наоборот, это опыт, актер должен постоянно быть в тонусе. Нельзя сидеть и ждать роли мечты.

– В начале полномасштабного вторжения вы признавались, что гонорары актеров упали, и иногда это была буквально треть от довоенных сумм. Как сейчас?

– Я уже, честно говоря, не очень помню те цифры. Но помню, что когда-то после одного интервью заголовки перекрутили так, будто я жаловалась. А я тогда просто рассказывала, что у меня большая машина, много бензина уходит, а в начале вторжения, когда уже начались первые съемки, бывало такое, что фактически работала на бензин. Но мне настолько нравился мой персонаж, что просто кайфовала от работы. Хотя особо ничего не заработала – сама добиралась на площадку, транспорта не было, снимали далеко за городом.

Сейчас у меня такой этап, когда могу выбирать, не берусь за все, что предлагают. Я озвучиваю ставку, которая меня устраивает. Кто-то соглашается, кто-то – нет. И если сценарий мне неинтересен, то могу отказаться. Не хочется просто сниматься ради съемок. Если история не цепляет – мне уже сложно себя заставить.

– Мы с вами говорили о переходе на украинский, и я хотела еще спросить: вам не кажется, что сейчас русский язык снова понемногу возвращается в публичное пространство? Я помню ваши интервью сразу после вторжения – вы были очень категорично настроены в отношении русского. А как сейчас это чувствуете?

– Да, тогда я действительно была категорична. И, честно, внутри это никуда не исчезло. Но сейчас стала осторожнее в формулировках, потому что не хочется еще больше раскалывать общество. Тем более я вижу это даже на примере папы: у каждого человека этот процесс происходит по-своему. Кому-то нужно время, кому-то меньше. И мне кажется, что постепенно мы все равно станем более украиноязычными. Но иногда меня некоторые вещи до сих пор очень удивляют. Вот буквально недавно, где-то неделю назад, я была в одном городе, зашла в торговый центр за кофе – и меня обслуживали полностью на русском. И я тогда подумала: значит, не все еще так изменилось, как иногда кажется. Потому что в Киеве не представляю такой ситуации. Здесь общественная реакция очень быстрая. Гражданская позиция в столице очень сильная. Поэтому я все-таки верю, что постепенно ситуация кругом будет меняться к лучшему.

– Знаю, что вы не любите говорить о личном, но все же спрошу: ваше сердце занято?

– Да, мое сердце занято.

– Несколько лет назад вы рассказывали, что в отношениях с очень известным мужчиной, но не с актером. Это он?

– Нет, не он. Давайте без подробностей (смеется). Там просто была такая история... Это действительно был известный человек, но нет, сейчас рядом другой человек.

– Может, скоро свадьба?

– Ой, Боже, ну зачем обязательно свадьба? (смеется). Мне кажется, это не самое главное в отношениях.

