'Что-то пошло не так, понимаете?' Екатерина Осадчая – о жестких правилах в своей семье, возвращении сына из-за границы и хейте в соцсетях

Телеведущая Екатерина Осадчая не планирует возвращаться на телевидение со своей программой "Светская жизнь" во время войны и сознательно ограничивает сыновьям просмотр видео в YouTube. Также в разговоре с OBOZ.UA Екатерина прокомментировала волну критики после своих публичных слов о том, что многие вещи для молодости и хорошего вида являются бесплатными. Кроме того, телеведущая рассказала о младших сыновьях, раскрыла будущее старшего, а еще объяснила, почему они с Юрием Горбуновим больше не планируют пополнение в семье.

Мы пообщались с Екатериной Осадчей на съемочной площадке романтической комедии "Эмили в Emily", работа над которой на днях стартовала в Киеве. В ленте снимаются Стас Боклан, Елена Хохлаткина, Андрей Исаенко, Екатерина Варченко, Леся Самаева и другие украинские звезды. Премьера фильма запланирована на начало 2027 года.

– Катя, на съемочную площадку вы приехали поддержать мужа, который является продюсером картины, вместе с сыном Иваном. Он часто бывает рядом с вами на работе?

– Сегодня у нас с самого утра было родительское собрание, поэтому мы с Иваном буквально оттуда сразу приехали сюда вместе. А вообще брать его с собой на работу получается не так часто, как хотелось бы. У него очень активный график: школа, кружки, свои увлечения. Поэтому чаще всего это случается в выходные или во время каникул. Но ему действительно нравится закулисная жизнь – вся эта кухня кино, концертов и телевидения. В свое время Иван часто ездил с Юрой на гастроли – в туры с Дзидзьо и Александром Пономаревым. Если концерты выпадали на каникулы, отправлялись вместе. И для него это нравилось: выходил на сцену вместе с ребятами в финале петь гимн. Я позже спрашивала, не было ли страшно стоять перед зрителями в огромном Дворце спорта. Он спокойно ответил, что нет. Он вообще растет очень открытым к сцене и творчеству парнем. И здесь, на площадке, тоже с интересом все рассматривает.

– Вы не впервые приезжаете поддержать мужа на съемках. Это уже можно назвать вашей семейной традицией?

– Если получается, стараюсь приехать хотя бы на "тарелку". Особенно когда все происходит в Киеве и можно подстроить свой график. Вот и сегодня утром у меня были дела, но я специально немного подвинула все планы. Ну, слушайте: Юра интересуется моими проектами, я поддерживаю – его. Мне кажется, это нормально. Потому что за красивой картинкой кино или телевидения стоит непростой труд, волнение, подготовка. Иногда перед съемками достаточно просто сказать несколько теплых слов – и это действительно придает сил и спокойствия.

– Катя, а чем сейчас вы занимаетесь? И хотели бы вы вернуться на экраны со "Светской жизнью"?

– Пока мы не чувствуем, что "Светская жизнь" актуальна, поэтому вернуться – наверное, нет. Показывать гламурную жизнь в том формате, как это было раньше, мне кажется, пока что не очень корректным на телевидении. Сейчас у меня совсем другой ритм жизни и приоритеты. Большую часть времени занимает мой фонд. Мы работаем в трех направлениях: помогаем искать пропавших украинцев, поддерживаем детей, которые остались без родителей, и занимаемся профориентацией подростков. У нас большая команда и очень много работы, которая требует внимания каждый день. Все, что мы делаем, – для того, чтобы помочь стране выстоять, ускорить победу и вернуться к жизни, в которой люди снова смогут думать не о тревогах и войне. И уже тогда, думаю, будет уместным и "Светская жизнь".

И я не могу сказать, что скучаю по программе. Наверное, всему свое время. У меня сейчас настолько другая жизнь и другие задачи, что я просто переключилась. Слежу ли за тем, что делают коллеги в этой сфере? Если честно, у меня нет на это времени. Я сейчас больше мониторю новости, смотрю профессиональные подкасты, читаю то, что касается журналистики, общественных процессов, международного контекста. На светские программы времени почти не остается.

– "Светскую жизнь" многие помнят именно из-за ваших прямых и порой неудобных вопросов героям выпусков. Иногда это приводило к скандалам. Например, до сих пор вспоминают историю с Ириной Билык, которая после одного из острых вопросов вырвала микрофон, бросила его и надолго прекратила общение. Скажите, после таких ситуаций кто-то из артистов действительно исчезал из поля зрения программы? А с кем, наоборот, за годы работы сложились теплые отношения или даже дружба?

– Мой лучший друг – это Юра, мой муж. А если говорить о людях из сферы шоу-бизнеса, то я ни с кем не враждую. Общаюсь со всеми. Возможно, кто-то обиделся, не общается со мной – это уже другое дело. Но у меня нет желания держать какие-то конфликты или обиды годами. И в конце концов, это всего лишь работа. Я никогда не ставила себе цель кого-то унизить или специально спровоцировать.

– Недавно в сети активно обсуждали ваши слова о том, что многие базовые вещи для молодости и хорошего вида – бесплатны. Часть женщин вас поддержала, а часть ответила, что в реальной жизни красота все же требует немалых денег, времени и ресурса.

– Ну, у каждого свое мнение, и это круто. Я высказала свою точку зрения, другие люди – свою. И это нормально. Каждый высказывал свою точку зрения исходя из того, как чувствует, исходя из своего опыта, возможностей, своей жизни. Были ли среди комментариев справедливые замечания? Наверное, да. Но меня огорчает то, как сегодня люди общаются между собой. К сожалению, не все умеют корректно высказываться и вести диалог. Но, если честно, я даже не очень это читаю. Просто иногда мне могут попасть какие-то видео или сообщения, где люди позволяют себе мат, обращаются ко мне на "ты", хотя мы никогда не были знакомы.

Мне кажется, есть базовые вещи – уважение, тон разговора. И они должны оставаться везде: и в общении глаза в глаза, и в соцсетях. Мы же культурная нация. И здесь вопрос не в том, чтобы что-то запрещать или регулировать законами. Мы демократическая страна, каждый имеет право на свое мнение. Но определенные вещи просто не должны становиться нормой. Например, когда взрослые люди громко ругаются матом рядом с детьми, общество обычно реагирует. А в соцсетях мы часто это просто игнорируем. И это начинает восприниматься как нечто привычное. Так не должно быть. Поэтому, думаю, здесь все начинается с нас самих. Потому что возможность свободно выражать свое мнение – это действительно большая ценность.

Но вопрос даже не в самой мысли, а в том, как мы ее выражаем. Вот скажите, вы позволяете себе писать людям матом? Не обращаетесь к незнакомому человеку: "Эй, ты!" Я – тоже нет. Вы же не используете нецензурную лексику в своих материалах просто потому, что вам так захотелось. Потому что это о внутренней культуре и уважении к другим. И мне кажется, что проблема начинается именно тогда, когда фамильярность, грубость и агрессивный тон становятся нормой. Люди это видят, подхватывают, начинают толерировать – и постепенно это формирует атмосферу общения в обществе. И получается странная вещь: с одной стороны, мы говорим о культуре, читаем книги, ходим в театры, стоим в очередях на "Конотопскую ведьму". А с другой – легко можем оскорбить человека в комментариях, перейти на "ты", ругаться матом и считать это нормальной формой коммуникации. То есть что-то пошло не так, понимаете? Надеюсь, что это разные люди.

– В таком непростом информационном пространстве что вы детям запрещаете, а что разрешаете смотреть?

– Мы очень контролируем экранное время детей. Например, не позволяем смотреть YouTube Shorts, потому что это формат, который быстро затягивает и формирует зависимость от бесконечного перелистывания ленты. Также внимательно следим за тем, что именно они смотрят на YouTube, ведь там до сих пор очень много русскоязычного контента. Честно говоря, контролировать информационное поле детей сложно. Но считаю, что это тоже работа родителей. У Ивана уже есть мобильный телефон, но у нас четкие правила. Например, после школы у него есть один час в день на игры. Конечно, как и почти все дети его возраста, играет в Roblox. И здесь тоже надо искать баланс. Потому что мы как родители понимаем: весь его класс играет в эту игру, и если полностью все запретить, ребенок может просто чувствовать себя не на одной волне среди сверстников.

– Ваши младшие сыновья похожи характерами?

– Они абсолютно разные. Иван очень активный, энергичный, ему все интересно, он хочет все попробовать, постоянно в движении. А Даниил – более спокойный, более усидчивый. Даже в мелочах это видно: если Иван, например, не любит учить стихи, то Даниил – наоборот, с удовольствием их запоминает и рассказывает.

– Юра недавно публично заявил, что мечтает о дочери. Что вы ответите на это?

– Нет (улыбается). Мне кажется, мы должны быть сознательными родителями. Важно же не только родить детей, но и поставить их на ноги.

– А как часто сейчас видитесь со старшим сыном?

– С этим все хорошо, он завершает обучение, заканчивает магистратуру и планирует возвращаться в Украину. Его направление – информационные технологии, анализ больших данных и искусственный интеллект. Думал ли оставаться за границей? Он говорит о возвращении, и я уверена, что профессионалы с такими знаниями нужны Украине.

