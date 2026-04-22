LELÉKA раскрыла грязные подробности контракта с европейским лейблом, который повторяет нарративы за Россией: хочешь карьеру – пой на языке империи

Певица LELÉKA (Виктория Лелека) поделилась, что после победы на престижной европейской премии Junge Deutsche Jazzpreis получила предложение о сотрудничестве от известного музыкального лейбла. Представители компании расхвалили творчество артистки и даже предложили стратегию развития, однако получили от нее отказ. Как объяснила знаменитость, она категорически не хотела следовать условиям контракта, по которым должна была перестать петь на родном языке.

Лейбл хотел, чтобы LELÉKA исполняла украинские народные песни на английском, что сразу вызвало у нее ассоциацию с российскими нарративами. О грязных требованиях европейского лейбла исполнительница рассказала в проекте "Зі своїми по суті".

"Это лейбл крупный, имеет несколько основных стран, где интенсивно присутствует. Мне сказали, что мы сделаем такую-то стратегию, но посоветовались с нашей маркетинговой частью, и они сказали, что все-таки на украинском языке на китайском или на французском рынке мы не можем это реализовывать. Поэтому у нас условие: мы тебя берем, ты невероятная, но ты будешь петь украинские народные песни на английском языке", – вспомнила певица.

LELÉKA не стала скрывать, что отнюдь не рассчитывала услышать такое требование от европейского лейбла. Артистка была убеждена, что за рубежом будут поддерживать разносторонность творчества, а все оказалось наоборот.

"Это триггер: хочешь успешную карьеру – твори на языке империи. Но я в другие времена живу. Я не представляла, что могу столкнуться с такой проблемой не на украинском рынке, где очень большое влияние имела именно российская культура, а за рубежом, где якобы все за эту разноцветность. Я однозначно сказала: "Извините, я украинская певица, представляю украинскую культуру. Я не хочу делать вклад в английскую культуру или в немецкую", – сказала артистка.

Заметим, что в течение 11 лет LELÉKA жила в Германии. Там она получила музыкальное образование в Дрезденской Высшей школе музыки имени Карла-Марии фон Вебера, а также популяризировала украинскую музыку через свое творчество и проводила благотворительные концерты в помощь Родине. Последние пять месяцев исполнительница живет в Киеве и честно признается, что не знает, когда вернется в Берлин, ведь после разрыва с избранником ей негде там жить.

Однако, несмотря на длительный период развития карьеры за рубежом, творчество LELÉKA пришлась по душе украинцам. Она стала победительницей Национального отбора, поэтому представит нашу страну на сцене Евровидения 2026 с треком Ridnym.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что выступление LELÉKA на пре-пати Евровидения не обошлось без конфузов, но пение вживую довело до мурашек.

