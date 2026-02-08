Поет на украинском иностранцам, но не может осесть на Родине: что известно о LELÉKA, которая представит Украину на Евровидении 2026

Победительницей Национального отбора на Евровидение 2026 стала певица LELÉKA – сценический псевдоним Виктории Корниковой (Лелеки). Артистка представит Украину в Вене с песней Ridnym, получив самые высокие баллы как от жюри, так и от зрителей.

Видео дня

Несмотря на активную популяризацию украинской музыки за рубежом, певица уже много лет живет в Германии и признается, что пока не имеет реальной возможности вернуться и осесть на Родине. Главной причиной она называет профессиональные обстоятельства и зависимость от концертной деятельности. OBOZ.UA расскажет подробнее, что известно о певице.

Кто такая LELÉKA

LELÉKA – это сценическое имя украинской певицы, композитора и аранжировщицы Виктории Корниковой. Она родилась 10 ноября 1990 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. С детства увлекалась музыкой и театром, а ее творческие поиски поддерживали родители.

Образование получила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где училась на актерском факультете. Во время учебы работала в Молодом театре, где совмещала сценическую игру с вокалом.

Переезд в Германию и музыкальное образование

Впоследствии Корникова переехала в Германию, где продолжила музыкальное образование. Она училась в Дрезденской Высшей школе музыки имени Карла-Марии фон Вебера, получив степень бакалавра по джазовому вокалу и магистра по композиции.

Также осваивала кинокомпозицию, что впоследствии позволило ей работать над саундтреками для фильмов и сериалов. Известной ее работой на украинским кинематографом были саундтреки к сериалу "И будут люди" – "Зозуля" и "Пізно".

Как появился проект LELÉKA

В 2016 году в Берлине певица основала этноджазовую группу LELÉKA вместе с немецкими музыкантами. Проект возник как способ оставаться полезной Украине, находясь за рубежом – через благотворительные концерты, культурные инициативы и популяризацию украинской музыки.

За годы существования группа выпустила пять альбомов, выступала на ведущих фестивалях и гастролировала в Германии, Франции, Польше, Австрии, Чехии, Бельгии, Швеции и Швейцарии.

Помимо работы с группой, артистка развивает сольный арт-проект DONBA₴GRL, в котором экспериментирует с электронным звучанием и поп-эстетикой. Это направление стало дополнительным пространством для творческого поиска.

Почему певица не может вернуться в Украину

Несмотря на тесную творческую связь с Родиной, LELÉKA откровенно говорит о сложности возвращения. В интервью Маричке Падалко артистка объяснила, что ее единственный источник дохода – концерты, а вся профессиональная сеть выстроена именно в Германии.

"Единственное, чем я зарабатываю на жизнь, – это концерты. Все мои профессиональные связи в Германии. Если я хочу переехать в Украину, то смогу здесь жить только при условии, если пойду на какую-то работу. Чтобы обеспечивать здесь себя музыкой, то надо наработать связи. У меня нет реальной возможности, чтобы приехать и продолжить жить музыкой. А это для меня тоже внутренний долг, потому что я не могу себе позволить просто бросить музыку. Это мое призвание", – подчеркнула она.

Певица также комментировала критику в соцсетях, где ее упрекают, что проживание за границей якобы лишает ее права представлять Украину: "Понимаю, что внутренне это такая открытая рана. Я не хочу говорить, что люди уставшие, нервные. Мы все очень агрессивно реагируем. Это адекватная реакция".

"Постоянно хочу в Украину"

В интервью проекту "Звучит!" Лелека призналась, что находится во внутреннем конфликте между желанием быть ближе к Украине и реальностью международного проекта.

"Я постоянно очень хочу в Украину, но у меня в группе не украинцы – у них нет этой мотивации. И это очень меня смущает. Я будто стою на распутье", – объяснила она.

Артистка добавила, что музыканты вовлечены во многие другие проекты, поэтому ей непросто организовывать выступления в Украине – в прошлом году удалось провести концерты только в трех городах.

В то же время она отмечает, что LELÉKA – это прежде всего ее личная реализация и способ представлять украинский фольклор в мире.

"Я хочу быть более присутствующей именно в украинском пространстве. Но в то же время чувствую ценность LELÉKA, ведь мы создали собственное звучание, которое базируется на том, что Украина создала в предыдущие века", – говорила LELÉKA.

Песня Ridnym и победа в Нацотборе

Композиция Ridnym родилась в начале 2022 года в Берлине на фоне массовых акций протеста украинцев и иностранцев против российской агрессии. По словам артистки, песня посвящена связи с родными и внутренней силе, которая помогает держаться даже на расстоянии.

Заявку на Национальный отбор она подала спонтанно, а песня была собрана из музыкальных зарисовок.

Выступление отличалось минималистичной постановкой и акцентом на вокале. Член жюри Константин Томильченко так оценил номер артистки: "Иногда надо только одной артистки и одной камеры, чтобы сделать шедевр. Когда вы увидите это в телевизоре – там об откровенности".

По результатам голосования жюри отдало LELÉKA максимальные 10 баллов. Такую же оценку она получила и от зрителей, что обеспечило уверенную победу.

Ранее OBOZ.UA писал о чем песня Ridnym, которая представит Украину на Евровидении 2026. Благодаря музыкальной работе LELÉKA хотела показать, что даже в те моменты, когда мир вокруг увядает, внутри остается сила, которая ведет к новой жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!