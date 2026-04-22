Политический ландшафт Восточной Европы напоминает пороховой погреб, где Александр Лукашенко увлеченно размахивает зажженными спичками. Его недавние заявления о готовности применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) против Польши, Украины и стран Балтии звучит не просто как очередной виток пропаганды, а является симптом глубокой деградации государственного суверенитета Беларуси и опасным вызовом глобальной безопасности.

Длительный период времени статус безъядерного государства был краеугольным камнем внешней политики Минска. Однако референдум 2022 года фактически легализовал размещение российского ТЯО на белорусской земле. Беларусь перестала быть безъядерным государством, добровольно отказавшись от международных гарантий в обмен на сомнительную роль "ядерного форпоста" Кремля. Это решение превращает страну из потенциального посредника, коим Минск пытался казаться в 2014-2015 годах, в прямую военную цель.

Очевидно, что агрессивность Лукашенко не является самостоятельной деятельностью. Москва активно подпитывает эту воинственность, используя белорусского лидера как "говорящую голову" для озвучивания самых радикальных угроз, которые Кремлю пока неудобно транслировать напрямую. Передача комплексов "Искандер-М" и переоборудование белорусских самолетов под ядерные заряды именно те инструменты, которыми распоряжается не Минск, а Генштаб РФ. Лукашенко здесь только администратор "площадки".

Военная авантюра Путина против Украины с самого начала сделала белорусскую сторону полноценным соучастником. Предоставление территории для наступления на Киев в 2022 году было лишь первым шагом. Теперь, разыгрывая "ядерную карту" против Варшавы, Вильнюса и Таллина, Лукашенко окончательно привязывает судьбу своего режима к исходу российской агрессии. Для Польши это означает необходимость форсированного перевооружения. Тогда, как для стран Балтии запрос на постоянное присутствие ядерных сил НАТО в регионе.

Авторитарные режимы РФ и РБ создают опасный прецедент размывания режима ядерного нераспространения. Когда ядерное оружие используется как инструмент повседневного шантажа соседей, вся архитектура безопасности, выстроенная после Холодной войны, летит в тартарары. Это сигнализирует другим диктатурам: "Ядерная дубина, таков лучший способ заставить соседей бояться".

Однако наиболее важный аналитический вывод: ядерный шантаж Лукашенко сам по себе выступает свидетельством слабости. После более чем четырех лет изнурительной путинской войны ресурсы российской армии не безграничны. Угроза ТЯО возникает именно тогда, когда конвенциональных сил недостаточно для диктата условий.

Также Лукашенко понимает, глядя на увязание РФ в Украине, что его собственные вооруженные силы не способны на масштабную операцию против технологически превосходящих сил НАТО или закаленной в боях украинской армии.

Когда аргументы заканчиваются, а экономика держится на российских дотациях, остается только пугать мир "красной кнопкой", которая ему даже не принадлежит.

Агрессивная риторика Минска не делает Беларусь сильнее. Напротив, она подчеркивает ее изоляцию и превращает в заложницу амбиций Кремля. Польша, Украина и Балтия воспринимают эти угрозы всерьез, но ответом на них видимо станут не умиротворение агрессора, а дальнейшая изоляция режима и укрепление восточного фланга НАТО.