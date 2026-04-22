Дым растянулся более чем на 300 км: в российском Туапсе продолжает гореть НПЗ. Фото и видео

Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Туапсе (Краснодарский край) вызвал так много дыма, что он растянулся на сотни километров. Сейчас он достиг территории Ставрополя.

Такие данные приводит проект NASA Worldview. Система мониторинга пожаров NASA FIRMS отмечает, что в городе пожар не утихает. В то же время местные жители жалуются уже даже не на пожар и дым – на дождь с нефтью и остатками горения.

На спутниковых снимках видно распространение дыма от горящих на НПЗ резервуаров с нефтью. Согласно данным Worldview, дым растянулся более чем на 310 км.

В NASA FIRMS фиксируются "активные очаги возгорания".

Местные власти, в том числе так называемый "операционный штаб" лишь лаконично сообщают, что пожарные продолжают тушить "очаги возгорания".

В свою очередь OSINT-сообщество утверждает, что в Туапсе продолжают еще гореть как минимум пять резервуаров (согласно картам, пожары и на территории Туапсинского НПЗ, и на площадках морского терминала).

В Черном море у побережья – большое нефтяное пятно.

Горожане Туапсе жалуются – кроме жалоб на дым и на власть – на нефтяной дождь и остатки горения. Жители обвиняют власти в неготовности убежищ, и требуют убрать НПЗ за пределы города.

Что предшествовало

О первой атаке на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и объекты нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе стало известно еще 16 апреля.

В ночь на 20 апреля украинские защитники нанесли повторный удар по нефтяным терминалам Туапсе. Уже тогда было зафиксировано попадание (с последующим пожаром) в резервуарный парк НПЗ.

Як повідомляв OBOZ.UA, після появи хіта "взагалі не хочу їхати з Криму, бо як вдома жили, настільки все душевно, по-домашньому" (а це – ще 2022 рік, перший рік війни), мережу рве новий, але практично аналогічний хіт зі сльозами на очах про "море, за*башенне цим мазутом і БПЛА ці є*ані, що літають і все розносять".

