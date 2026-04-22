Ребров покинул сборную Украины: УАФ объявила об отставке тренера

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прекратил свою работу с национальной командой. Специалист договорился о прекращении сотрудничества с национальной ассоциацией после трех лет, проведенных на этом посту.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). "Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

В УАФ подчеркнули, что под руководством Реброва "сине-желтые" сыграли на чемпионате Европы-2024, однако не смогли пробиться на мировое первенство-2026. В отборе на мундиаль украинцы позорно проиграли Швеции в полуфинале плей-офф.

Ребров возглавил национальную команду летом 2023 года. За это время команда провела 34 матча, в которых добыла 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На Евро-2024 "сине-желтые" заняли последние место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией, завершив турнир после группового этапу.

После поражения от шведов в плей-офф квалификации к ЧМ-2026 Ребров отказался немедленно подавать в отставку, чем взбесил болельщиков. В последней игре под руководством легендарного форварда "Динамо" украинцы обыграли в спарринге Албанию.

