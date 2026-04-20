'Главное, чтобы это не произошло в финале'. Выступление LELÉKA на пре-пати Евровидения не обошлось без конфузов, но пение вживую довело до мурашек

Выступление представительницы Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym на London Eurovision Party вызвало активное обсуждение среди еврофанов из-за технических трудностей и одновременно сильной эмоциональной подачи. Несмотря на отдельные конфузы во время исполнения, зрители отметили, что ее живое пение на этом пре-пати стало одним из самых сильных.

В сети распространили отрывок выступления, который опубликовали сообщества еврофанов в Telegram. В подписи к видео отметили, что ждали это выступление и гордятся представительницей Украины.

Однако еврофаны заметили несколько конфузов во время исполнения. В частности, у LELÉKA выпал наушник, что могло повлиять на контроль звучания, а также было заметно, что примерно в этот момент она не попала в ноты после сложной вокальной части с длинной протяжной "нотой".

В комментариях пользователи обратили внимание на эти недостатки и предположили, что причиной "фальшивого пения" могли стать технические проблемы со звуком или аппаратурой. Часть аудитории выразила беспокойство относительно будущей стабильности исполнения песни на большой сцене самого Евровидения.

"Не взяла (ноту. – Ред.)? Бывает. Главное, чтобы этого не произошло в Вене".

"Она не вступила там, где должна была, да и ноты не вытянула".

"У нее еще наушник выпал".

"Там, похоже, ужасные проблемы со звукорежиссерами, потому что звучат все не очень хорошо".

"Такое впечатление, что голова закружилась в начале, как будто чуть не упала".

В то же время значительное количество зрителей отметило, что несмотря на вокальные огрехи выступление получилось эмоционально мощным. По их словам, исполнение пробирает до мурашек, а сама песня звучит убедительно именно вживую, а не в записи.

"Господи, для костюмов Лелеки можно создавать отдельный музей – шедевры на уровне с ее голосом и энергетикой".

"Жду полный номер, но это шедевр".

"Это вроде не очень чисто спето, но эмоционально меня разнесло просто. По эмоциональной нагрузке это ее лучшее выступление, я аж слезу пустил".

"Максимально эмоционально, эпично! Меня действительно пробрало до мурашек".

London Eurovision Party является одним из этапов подготовки к Евровидению, где участники тестируют свои номера и песни перед международной аудиторией и, в частности, знакомятся друг с другом. Это пре-пари проходит ежегодно с 2008 года (в 2020 и 2021 не проходило из-за COVID-19).

