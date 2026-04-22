Россия планирует возобновить массовую эксплуатацию устаревших самолетов АН-2, чтобы компенсировать провал современных авиапроектов и дефицит малой авиации. Однако даже этот вынужденный шаг оказался под угрозой из-за отсутствия доступных двигателей и технических ограничений.

Инициатива предусматривает возвращение к эксплуатации примерно 700 самолетов. О ситуации сообщает Служба внешней разведки Украины.

Ан-2 (кукурузник) – легкий транспортный самолет. Он задумывался как сельскохозяйственный самолет – для распыления пестицидов и удобрений.

Сейчас летательные аппараты находятся на базах хранения. Это решение связано с острой нехваткой транспортного сообщения в отдаленных регионах, где значительная часть территорий не имеет альтернативной инфраструктуры.

В то же время реализация плана осложняется отсутствием силовых установок. Использование западных двигателей заблокировано санкциями, а российские аналоги остаются на стадии разработки без четких перспектив серийного производства.

Ситуацию усугубили неудачи с новыми проектами. Самолет "Байкал", который должен был стать современной заменой, неоднократно переносит сроки сертификации, а другой вариант модернизации АН-2 фактически свернут в самой РФ и реализуется за рубежом.

В случае дальнейших задержек с новыми разработками проблема транспортной изоляции отдельных регионов страны может лишь усугубиться.

