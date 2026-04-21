Мысли по теракту в Киеве

1. Командиры всех подразделений полиции уже сейчас должны иметь реальный боевой опыт – иначе они не могут обеспечить правопорядок в стране, где значительная часть населения имеет боевой опыт и где враждебные террористические акты – обычный сценарий вероятной опасности. А в перспективе все полицейские должны получить опыт боевых действий – потому что готовность защищать страну – это главная проверка во время войны. Полицейских, которые бросили людей в опасности, и убежали от преступника, стоит показательно отдать под суд так же, как тех, кто оставил товарищей и боевую позицию во время боя.

Далее текст на языке оригинала.

2. Усі громадяни України, які беруть участь у захисті України та виконують бойові розпорядження у будь-яких структурах сил оборони, включно з ДФТГ, повинні отримати право на володіння та носіння зброї для самозахисту. Право на носіння зброї у тилу надається наказом командира частини, у складі якої виконуються бойові розпорядження. Відповідальність за підготовку, психічну адекватність та відсутність залежностей у підлеглих мають брати на себе конкретні командири.

3. Подавший у відставку начальник патрульної поліції Євген Жуков системно працював для обкатки цивільних за статусом поліцейських у бойових діях. Тому створена бригада поліції "Хижак". Тому в багатьох управліннях патрульної поліції створені бойові підрозділи. До мого взводу під Куп'янськом та під Липцями були придані два розрахунки БПЛА бойового підрозділу патрульної поліції Харківщини "Робокопи", яким командує сообисто начальник патрульної поліції області Віктор Левченко. Розрахунок "Патруль" діяв під Куп'янськом максимально ефективно та заслужив повагу усього ударного угруповання, не зважаючи на регулярні обстріли та удари по їх позиції. З заступником командиру полку патрульної поліції Антоном Боровковим я особисто кілька разів виходив на розвідку під Куп'янськом, це людина абсолютно надійна під вогнем ворога та ударами дронів. Сподіваюсь, що Жуков, який вчинив як відповідальний офіцер, у складі МВС зможе на іншій посаді продовжити роботу по бойовому застосуванню поліції, враховуючи його авторитет у силах оборони.