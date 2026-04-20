Обменники продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 20 апреля

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника 20 апреля они определили его в средние 43,43/44,1 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем было вечером пятницы 17 числа.

Видео дня

Выросла стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 43,75/44,3 грн (покупка/продажа), что:

на 17 коп. выше в покупке;

на 20 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 44,28-44,4 грн. Так:

ПриватБанк – 44,3 грн;

Таскомбанк – 44,3 грн;

Сенс Банк – 44,3 грн;

Правекс Банк – 44,28 грн;

Юнекс Банк – 44,32 грн;

ПУМБ – 44,4 грн;

Укрсиббанк – 44,35 грн;

Райффайзен Банк – 44,29 грн;

Универсал Банк – 44,3 грн;

А-банк – 44,3 грн.

Покупают же они его по 43,4-43,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,7 грн;

Таскомбанк – 43,85 грн;

Сенс Банк – 43,85 грн;

Правекс Банк – 43,75 грн;

Юнекс Банк – 43,4 грн;

ПУМБ – 43,8 грн;

Укрсиббанк – 43,75 грн;

Райффайзен Банк – 43,9 грн;

Универсал Банк – 43,8 грн;

А-банк – 43,7 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 26 апреля) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Таким образом:

в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже;

в банках – снижение в покупке при росте в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, рассказал банкир, базовый сценарий на неделю "выглядит сдержанно положительным". Ро его словам, при сохранении статус-кво как в Украине, так и в мире, у валютного рынка нет оснований для существенных изменений.

"Для доллара это означает прогнозируемую стабильность. При таком сценарии стоимость валюты ожидается в пределах 43,5-44,25 грн", – объяснил Лесовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!