Представительница Украины на Евровидении 2026 объяснила, почему пока не может вернуться в Германию

Украинская певица LELÉKA (настоящее имя – Виктория Корникова), которая представит нашу Родину на сцене международного песенного конкурса Евровидение 2026, поделилась, что пока не может вернуться в Германию. Исполнительница жила в Берлине в течение последних 11 лет, однако после разрыва с любимым ей там негде жить.

Артистка планирует забрать из Германии свою собаку и, вероятно, на некоторое время задержится в Украине. Об этом она рассказала в сюжете ТСН.

"Я не знаю, когда поеду в Германию и что мне там делать. Мне там не совсем есть где жить. Я расхожусь с человеком, с которым жила. В ту квартиру не очень хочется возвращаться. Здесь мне намного лучше, дышится свободнее. Только собаку свою надо забрать, потому что я по ней очень скучаю", – отметила певица.

Стоит заметить, что многолетняя жизнь в Германии стала одной из основных причин негативных высказываний в сторону LELÉKA после победы на Национальном отборе 2026. Сетью начали распространяться упреки, якобы артистка находится вне контекста всех сложных событий, происходящих на территории нашей страны. По словам исполнительницы, она прекрасно понимает появление такого возмущения, однако подчеркнула: поехала в Германию для получения образования и имела на это полное право.

"Это открытая рана для всех украинцев, кому болит тема государственности Украины и сохранения нас как нации, как субъекта в мире. Поэтому я понимаю эту боль. Это не хейт вообще. Но в то же время я считаю, что имею полное право учиться в любой точке мира, и я это делаю именно для Украины", – сказала исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что представительница Украины на Евровидении 2026 неожиданно показала свое альтер эго во время концерта.

