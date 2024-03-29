Королева Камилла появилась на предпасхальной церемонии без Чарльза III: впервые в истории исполняла обязанность монарха

На ежегодную церемонию Royal Maundy в Вустерском соборе графства Вустершир в канун Пасхи королева Камилла прибыла без Чарльза III из-за его лечения онкологии. Консорт в Большой четверг выполнила немаловажную обязанность от имени монарха и этим стала первой в истории Великобритании женой, временно заменившей мужа.

Король был обязан вручить гражданам кошельки с монетами в знак их почетных заслуг перед государством, но это выполнила его жена. Как отмечает Hello!, несмотря на дождливую погоду, на событие пришло более 200 человек. Королева Камилла получила множество слов поддержки о состоянии здоровья мужа и невестки Кейт Миддлтон.

"Я просто надеюсь, что Кейт чувствует себя хорошо, и мне досадно слышать о ее болезни. Я надеюсь, что Кейт сейчас найдет покой, чтобы выздороветь, – это то, чего я действительно хотела сказать. Я просто хотела приехать и увидеть королеву и просто сообщить ей, что я думаю", – рассказала 66-летняя Шейла Кларк, одна из посетительниц мероприятия.

Напомним, ранее король Чарльз III записал аудиообращение специально для пасхальной службы. Из-за того, что он не смог попасть на событие, поклонники прослушивали запись, созданную еще в середине марта.

В нем он завуалированно вспомнил свою болезнь и невестки. "Акт поклонения здесь, в Вустерском соборе, напоминает мне об обещании, которое я дал в начале коронационной службы – следовать примеру Христа "не для того, чтобы служили мне, а для того, чтобы я служил". Я всегда старался это соблюдать и продолжаю соблюдать, со всего сердца", – сказал Чарльз III.

Церемония Royal Maundy уходит корнями в XVII век, когда король Карл II начал раздавать людям мешочки с монетами. В этом году 75 мужчин и 75 женщин, имеющих заслуги перед государством, получат из рук королевы Камиллы два кошелька, наполненные деньгами – красный и белый. Численность людей была выбрана в зависимости от количества прожитых лет короля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, кто станет следующим на престол после смерти короля Чарльза III, которому в январе 2024 года диагностировали онкологию. По древней традиции монархии старший сын имеет наибольшие шансы получить звание Его Величества.

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