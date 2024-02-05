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У короля Великобритании диагностировали рак – Букингемский дворец

София Закревская
Шоу Oboz
2 минуты
1,6 т.
У короля Великобритании диагностировали рак – Букингемский дворец

У короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак. О каком именно виде онкологического заболевания идет речь, неизвестно, однако его обнаружили во время недавнего хирургического вмешательства, которое монарху провели из-за увеличения предстательной железы (это новообразование было доброкачественным).

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Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Букингемского дворца в понедельник, 5 февраля. "Был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Следующие диагностические исследования выявили форму рака", – говорится в сообщении.

У короля Великобритании диагностировали рак – Букингемский дворец

Сегодня король уже приступил к лечению, на время которого медики посоветовали ему отложить публичные обязанности. В Букингемском дворце заверили, что Чарльз ІІІ продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

"Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней операции в больнице. Он по-прежнему вполне положительно относится к своему лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной работе", – говорится в заявлении.

Отмечается, что монарх решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции. Также он надеется, что это может способствовать пониманию обществом всех тех, кто во всем мире болеет раком.

У короля Великобритании диагностировали рак – Букингемский дворец

Добавим, что Daily Mail пишет, что 75-летний монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение. Также в газете отметили, что у короля не рак предстательной железы, однако диагноз действительно установили во время вмешательства из-за увеличения простаты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 января короля Великобритании госпитализировали из-за увеличения простаты. Накануне, 17 января, Букингемский дворец сообщил, что во время плановой проверки у Чарльза было обнаружено доброкачественное новообразование, которое "поддается лечению".

– Король Чарльз выбрал прозрачность относительно своего диагноза, тогда как 42-летняя Кейт Миддлтон, которой также сделали операцию, выразила "желание сохранить как можно больше нормальной жизни" для своих детей.

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