У короля Великобритании диагностировали рак – Букингемский дворец

У короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак. О каком именно виде онкологического заболевания идет речь, неизвестно, однако его обнаружили во время недавнего хирургического вмешательства, которое монарху провели из-за увеличения предстательной железы (это новообразование было доброкачественным).

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Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Букингемского дворца в понедельник, 5 февраля. "Был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Следующие диагностические исследования выявили форму рака", – говорится в сообщении.

Сегодня король уже приступил к лечению, на время которого медики посоветовали ему отложить публичные обязанности. В Букингемском дворце заверили, что Чарльз ІІІ продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

"Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней операции в больнице. Он по-прежнему вполне положительно относится к своему лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной работе", – говорится в заявлении.

Отмечается, что монарх решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции. Также он надеется, что это может способствовать пониманию обществом всех тех, кто во всем мире болеет раком.

Добавим, что Daily Mail пишет, что 75-летний монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение. Также в газете отметили, что у короля не рак предстательной железы, однако диагноз действительно установили во время вмешательства из-за увеличения простаты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 января короля Великобритании госпитализировали из-за увеличения простаты. Накануне, 17 января, Букингемский дворец сообщил, что во время плановой проверки у Чарльза было обнаружено доброкачественное новообразование, которое "поддается лечению".

– Король Чарльз выбрал прозрачность относительно своего диагноза, тогда как 42-летняя Кейт Миддлтон, которой также сделали операцию, выразила "желание сохранить как можно больше нормальной жизни" для своих детей.

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