Король Чарльз записал трогательное пасхальное обращение к нации на фоне новостей о борьбе Кейт Миддлтон с раком

Король Великобритании Чарльз III записал трогательное аудиообращение накануне Пасхи, которое будет транслироваться в Вустерском соборе графства Уорсестершир в Большой четверг, 28 марта, в отсутствие монарха из-за его лечения рака. Эта речь станет первой после того, как Кейт Миддлтон публично сообщила о своей онкологии.

Как отмечает Mirror, король прямо не упомянул о состоянии своего здоровья и невестки, но его слова можно интерпретировать как "реакцию нации на вызовы", с которыми Чарльзу III и Кейт Миддлтон пришлось столкнуться. Известно, что в речи монарх сказал, что Иисус подал "пример того, как мы должны служить и заботиться друг о друге", и как нация "мы нуждаемся и получаем большую пользу от тех, кто протягивает нам руку дружбы, особенно во времена трудностей".

Королю из-за лечения не удастся посетить Вустерский собор, поэтому речь посетители услышат в преддверии записанном обращения. Его долг на древней церемонии Royal Maundy исполнит королева Камилла.

Соответствующее событие уходит корнями аж в XVII век, когда Карл II начал раздавать людям мешочки с монетами, и является одной из древнейших британских традиций. В этом году 75 мужчин и 75 женщин, имеющих заслуги перед государством, получат из рук королевы Камиллы два кошелька, наполненные деньгами. Численность людей выбрана в зависимости от количества прожитых лет короля.

Свое аудиообращение Чарльз III записывал в середине марта. В частности, в сети появилась фотография монарха, на которой он сидит за столом одной из комнат Букингемского дворца. Вместе с двумя микрофонами стояла ваза с цветами, а сам король выглядел счастливым.

Напомним, о раке Чарльза III общество узнало 5 февраля из заявления Букингемского дворца. О каком именно виде онкологического заболевания идет речь, неизвестно. Диагностировали болезнь уже после перенесенной им операции из-за увеличенной предстательной железы.

Как сообщал OBOZ.UA, после диагностирования у Кейт Миддлтон онкологии, король Чарльз III был первым, кто отреагировал на шокирующую новость со словами поддержки "любимой невестке".

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