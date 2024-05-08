Где смотреть онлайн второй полуфинал Евровидения 2024 и во сколько трансляция

Второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 9 мая в 22:00 по киевскому времени в городе Мальме, Швеция. В нем примут участие 16 стран-конкуренток, но без Украины, поскольку украинские участницы 7 мая пели в первом полуфинале и прошли в гранд-финал.

Это значит, что украинцы не смогут отдать голос за участников второго полуфинала. OBOZ.UA расскажет все, что нужно знать еврофанам.

Страны-конкурсанты, а также Испания, Италия, Франция и "остальной мир" будут голосовать во втором полуфинале.

OBOZ.UA будет следить за вторым полуфиналом Евровидения 2024 в режиме онлайн.

Страны будут выступать в следующем порядке:

Мальта: Сара Бонничи – Loop Албания: BESA – TITAN Греция: Марина Сатти – ZARI Швейцария: Nemo – The Code Чехия: Aiko – Pedestal Австрия: Kaleen – We Will Rave Дания: SABA – SAND Армения: LADANIVA – Jako Латвия: Dons – Hollow Сан-Марино: MEGARA – 11:11 Грузия: Нуццо Бузаладе – Firefighter Бельгия: Mustii – Before the Party's Over Эстония: MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Израиль: Иден Голан – Hurricane Норвегия: Gåte – Ulveham Нидерланды: Йост Кляйн – Europapa

Впервые за многие годы в правилах песенного конкурса произошли существенные изменения. Живые выступления страны-хозяйки и "Большой пятерки" – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания – состоятся не в финале, а уже в полуфиналах, чего раньше не было. Однако они все равно попадут в финал автоматически. Другие изменения коснулись голосования. Подробнее о них мы писали раньше.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала станет спикером от Украины на нынешнем песенном конкурсе в Мальме, Щвеция.

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