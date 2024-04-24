Джамала станет спикером Украины на Евровидении 2024: певица объявит баллы Национального жюри в гранд-финале

Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала станет спикером от Украины на песенном конкурсе в Мальме, Щвеция. Исполнительница будет объявлять оценки от Национального жюри в прямом эфире гранд-финала Евровидения-2024, который состоится 11 мая.

Об этом сообщает Суспільне. Символично, что именно в Швеции Джамала завоевала хрустальный микрофон, выступив с песней "1944". Тогда конкурс проходил в Стокгольме.

Артистка стала второй конкурсанткой от Украины, принесшей стране победу. До этого в 2004 году первое место заняла Руслана и ее "Дикие танцы". А два года назад, на Евровидении-2022, Kalush Orchestra стали победителями конкурса, призвав Европу помочь украинцам в войне против России.

Джамала называет Евровидение удивительной вещью и отмечает, что если ты попал в эту историю, то навсегда останешься ее частью. "Быть спикером в этом году – это тоже для меня особенно. Хотя во многих ролях приходилось побывать за эти семь лет, но объявлять оценки от собственной страны – это будет мой первый такой опыт", – признается звезда и добавляет, что это большая ответственность.

Как известно, полуфиналы пройдут 7-го и 9 мая, а уже 11-го мы узнаем имя победителя Евровидения-2024. В этом году Украину будет представлять дуэт певицы Jerry Heil и репера alyona alyona с композицией "Teresa & Maria". И хотя по прогнозам букмекеров, артистки занимают не первые места рейтинга, однако их песня стала одной из самых популярных. Подробности – в нашем материале.

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