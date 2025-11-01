'Коалиция решительных'. Андрей Данилко засветился в компании Винника и Дивеева-Церковного в Германии: в сети бурно отреагировали

Недавно украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает в эпатажном образе Верки Сердючки, провел концерт в столице Германии – Берлине. Среди посетителей музыкального мероприятия были двое довольно неожиданных гостей – певец Олег Винник и продюсер Алексей Дивеев-Церковный, которые во время большой войны живут за рубежом.

Они встретились за кулисами шоу и даже успели сделать совместное фото, которое скандальный телеведущий обнародовал на личной странице в Instagram. Данилко, Винник и Дивеев-Церковный попозировали на камеру с улыбками, подняв вверх большие пальцы.

"Коалиция решительных! Встретились с мужиками, обсудили текущую ситуацию, посчитали и просчитали варианты. Пришли к выводу: все будет хорошо!", – написал продюсер.

Однако у пользователей сети их совместная фотография отнюдь не вызвала положительных эмоций. Юзеры оставили под постом немало гневных комментариев, где нередко упрекали Винника и Дивеева-Церковного за то, что они живут за пределами Украины.

"А Андрей Данилко согласился на то, чтобы вы выставили это фото? Андрей помогает нашим защитникам? А вы что делаете для Украины?".

"Вот если бы еще не лезли в Украину. Но ведь полезут как только безопасно станет".

"Два долб**ба, которые первые бежали за границу".

"Это п*здец. Львы, машины, да просто тигры. Возвращайтесь домой. Вместе с такой коалицией победа придет сразу! Один обоср*ный от войны Олежка только чего стоит. Данилко песни на русском поет. Хорошо будет"

"Сердючка, как не в одно дерьмо вступит, так в другое".

В какие скандалы попадал Олег Винник

После начала большой войны артист неоднократно попадал в немилость украинцев из-за решения выехать за границу. Во время одного интервью Олег Винник раскрыл, что покинул территорию Украины 26 февраля 2022 года, но не вдавался в подробности, как именно это сделал. О деталях его побега заговорил продюсер Вадим Лисица. По словам мужчины, Винник пересек границу, находясь в багажнике автомобиля, за рулем которого сидела его жена.

После выезда в Германию исполнитель на довольно длительный период исчез из публичного пространства, но в 2025 году решил вернуться и возобновить концертную деятельность. Первое выступление Олега Винника после паузы состоялось в Праге. Он исполнил для фанатов много своих треков, но не убрал из репертуара русскоязычные песни. Такое решение артиста не на шутку возмутило украинцев.

Потом Винник нарвался на критику из-за скандального заявления, мол, живет в Германии не с началом полномасштабной войны, а уже в течение 25 лет. Более того, певец выдал, что с 2000-го не имеет украинского паспорта.

Почему критикуют Алексея Дивеева-Церковного

В начале полномасштабной войны продюсер откровенно заявил, что не планирует возвращаться в Украину. По словам Дивеева-Церковного, он отправился в командировку за границу еще до 24 февраля 2022 года, а обратный билет был на 25 число того же месяца, но он не смог улететь домой, потому что рейсы отменили. С тех пор ведущий осел в Берлине.

В частности Алексей Дивеев-Церковный сильно ностальгирует по СССР. В 2023 году певица Мария Бурмака обнародовала пост в соцсетях, в котором вспомнила свое детство в Харькове, где была единственным украиноязычным ребенком в детском саду. Она подчеркнула важность борьбы за национальную идентичность, тогда как продюсер начал восхвалять Советский Союз. Он заверил, что в те времена "никаких запретов не было" и "мы жили дружно". Говоря о "нас", ведущий имел в виду украинцев и россиян.

