'Эх, была лучшего мнения о тебе...' Блогер Ян Го показал фото с Потапом и Дудем и получил на орехи от украинцев

Украинский блогер Ян Гордиенко, более известный аудитории под псевдонимом Ян Го (YanGo), нарвался на критику в сети из-за серии новых фотографий. Он показал, как провел время за границей в компании супругов артистов Потапа (Алексея Потапенко) и Насти Каменских, а также встретился с россиянином Юрием Дудем.

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Судя по геолокации, которую интернет-деятель оставил в заметке на личной странице в Instagram, они отдыхали в Испании. Некоторые подписчики Яна Го были откровенно разочарованы, увидев его с гражданином РФ и рэпером, который после начала большой войны сбежал за границу, о чем начали откровенно писать в комментариях.

Блогер позировал на камеру с Потапом и Настей Каменских у бассейна. На одном из кадров украинский продюсер поливал Яна Го водой из лейки, тогда как певица кормила его арбузом.

С Юрием Дудем интернет-деятель сделал селфи в более спокойной атмосфере. Ян Го улыбнулся в объектив, тогда как россиянин сделал удивленное выражение лица.

Такая компания блогера вызвала довольно бурную реакцию у некоторых украинцев, которые не только выразили свое возмущение, но и решили отписаться от него:

"Эх, Ян, я была лучшего мнения о тебе".

"Дудь и Потап в одном посте..."

"Отписка".

"Янчик, но это дизлайк, извини".

"Класс, как будет время, заблокируй меня, пожалуйста".

Что известно о Яне Го

Ян Гордиенко родился в 1998 году в Краматорске Донецкой области. В 2014-м семья блогера переехала в Киев, где со временем он создал свой YouTube-канал. Сначала он делал ролики в формате Vine – короткие юмористические или развлекательные видео, а затем перешел на "летсплеи", где комментировал процесс различных игр, и контент с похожей тематикой. В 2016-м он занимал третье место среди самых популярных русскоязычных блогеров в Twitter, а через год попал в топ-5 YouTube-блогеров РФ.

После достижения популярности в сети Ян Го начал участвовать в различных проектах. Он снялся в российских лентах "Ёлки 5", "Сломать блогеров", а позже стал ведущим тревел-шоу "Орел и решка". Блогер также стал главным героем клипа Кристины Соловий на песню "Шкідлива Звичка". В 2020-м Ян Го занял 9 место в списке 30 самых популярных инфлюенсеров Украины по версии журнала Forbes.

После начала полномасштабного вторжения интернет-деятель публично осудил кровавую деятельность Кремля и занял проукраинскую позицию. Тогда он гневно высказался о российском обстреле родного Краматорска, в результате которого погибли 50 человек.

Однако со временем публикации на тему войны исчезли из соцсетей Яна Го. Он уехал за границу и активно путешествует по миру.

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