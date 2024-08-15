Бывший продюсер Олега Винника выдал компромат на певца: ВСУ не помогал, концерты срывал, болезнь – это вымысел

Бывший продюсер украинского певца Олега Винника Александр Горбенко отреагировал на недавнюю публикацию помощницы исполнителя, где она анонсировала выход нового трека артиста, который с начала полномасштабного вторжения выехал в Германию и не появлялся в информационном пространстве. Мужчина выдал компромат на 51-летнюю знаменитость, отметив, что все истории о помощи военным и тяжелых заболеваниях – выдумки.

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Как сообщает NV, соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице экс-продюсера исполнителя. Однако на утро 15 августа публикация скрыта или удалена из сети.

Александр Горбенко объяснил, что решил публично высказать свое мнение о знаменитости в ответ на многократные обвинения и хейт со стороны фан-клуба Олега Винника. По словам мужчины, выезд артиста в Германию стал сильной неожиданностью для команды, ведь им пришлось отменить множество запланированных мероприятий, среди которых были концерты, интервью и фотосессии.

Он отметил, что все щемящие истории о тяжелом заболевании любимца "волчиц" никогда не соответствовали действительности.

"Вам достоверно известно, что является причиной странного поведения, неадекватных слов и поступков артиста, который стал жалким мемом и посмешищем для всей страны. Вы знали, что до войны никто на лечение из Украины никуда не уезжал и не было ни одной болезни, но упорно полтора годы рассказывали о выезде к началу войны из-за таинственной болезни. Даже после того, как ваша ложь разоблачилась, у вас хватает совести плести людям вымышленные истории, откровенный бред о какой-то измене со стороны продюсера и команды, как мантру упорно повторять эту чепуху", – написал мужчина.

К тому же, продюсер развеял миф о неоценимой благотворительной деятельности исполнителя, который якобы отдавал все деньги на нужды ВСУ. Он сравнил артиста с коллегами по сцене, обратившись к его команде с просьбой продемонстрировать отчетность волонтерства: "В вашем случае, вы два года гоняете по кругу фото и видео одних и тех же автомобилей, количество которых, в ваших байках, с каждым месяцем растет, дополнительно рассказываете сказки о сотнях тысяч евро тайной помощи, неизвестно чем, неизвестно кому. У вас есть хорошая возможность выставить меня дураком, опубликуйте Отчет и покажите хотя бы треть суммы, которую вы упорно декларируете, людям было бы интересно увидеть Отчет вашего разреламированного Фонда".

По мнению Александра Горбенко, аудитория вряд ли сможет увидеть подтверждение всей помощи украинским защитникам, ведь ее никогда не было. Бывший участник команды звезды убежден, что активная деятельность Фонда и помощницы артиста в соцсетях преследуют примитивную цель "отбелить персонажа, который из всех технических отверстий дал под себя отработанным тосолом".

Напомним, что вернуться в украинский шоу-бизнес артист планирует, выпустив новый трек "Мои люди" впервые за два года. Для этого Олег Винник незначительно изменил свой имидж и перекрасился из блондина в шатена.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца, который столкнулся с волной хейта.

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