Поздравляет 'дедушку' Ленина и митрополита УПЦ МП Онуфрия: как сейчас живет скандальный ведущий Дивеев-Церковный, который сбежал за границу

Бывший популярный украинский телеведущий и продюсер Алексей Дивеев-Церковный, который давно исчез из отечественного медиапространства, сейчас живет за границей и время от времени напоминает о себе громкими и противоречивыми заявлениями. Его сообщения в соцсетях свидетельствуют: шоумен откровенно ностальгирует по Советскому Союзу, приветствует представителей пророссийского духовенства и избегает четкой оценки войны, называя ее "братским кровопролитием".

Еще в мае 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Дивеев-Церковный признался, что не вернулся в Украину, потому что перед 24 февраля находился в командировке за границей. По его словам, он имел обратный билет на 25 февраля, но рейсовые полеты отменили.

С тех пор он осел в Берлине, где, по его же словам, "оказался волею судьбы". Впрочем, такое "вынужденное отсутствие" вызвало шквал критики – украинцы напоминали, что многие мужчины в подобных ситуациях находили способ вернуться и защищать страну. В ответ он лишь намекал, что потерял жилье и автомобиль.

Новый виток обсуждений Дивеева-Церковного начался после его комментария под постом певицы Марии Бурмаки. Артистка вспомнила свое детство в Харькове, где была единственным украиноязычным ребенком в детском саду, и подчеркнула важность борьбы за национальную идентичность. Дивеев-Церковный, зато начал восхвалять СССР, утверждая, что "никаких запретов тогда не было" и "мы жили дружно". Под "нами" он имел в виду украинцев и русских. В комментариях ему быстро напомнили о Расстрелянном Возрождении, уничтожении украинских книг, массовых репрессиях, Голодоморе и политике русификации, которую советская власть последовательно внедряла.

Как выяснилось, пророссийская риторика Дивеева-Церковного не случайна. Его личная страница в Facebook содержит немало постов, созвучных с позициями российской пропаганды. 5 ноября 2024 года он поздравил митрополита УПЦ МП Онуфрия с 80-летием, опубликовав совместное фото и пожелания "многая и благая лета". Ранее он называл войну России против Украины "братским кровопролитием" и критиковал Православную церковь Украины, защищая московский патриархат.

Не менее показательными стали его посты к советским датам. 22 апреля этого года он вспомнил о дне рождения Владимира Ленина, назвав его "дедушкой" и даже приписав ему "украинские корни".

А уже 9 мая он разместил сообщение в духе советских празднований – "радость, со слезами на глазах..."

Также он одобрительно отзывался о случаях, когда общины оставались в подчинении УПЦ МП, называя ПЦУ "Политической Церковью Украины" и осуждая назначение экзархов в Киеве от Константинопольского патриарха.

