На концерте Верки Сердючки в Берлине заметили скандального певца-беглеца

Во вторник, 28 октября, эпатажная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой на сцену выходит шоумен Андрей Данилко, дала концерт в столице Германии – Берлине. На музыкальное мероприятие пришло много ценителей творчества артистки, среди которых заметили и скандального исполнителя Олега Винника.

Он приобрел себе место на балконе концертного павильона и не остался без внимания аудитории. Ролик с артистом-беглецом появился в Instagram-stories ди-джея, которая также выступила на мероприятии.

Судя по видео, люди довольно быстро узнали Олега Винника. Некоторые решили сделать с исполнителем фото, а кто-то не избежал возможности перекинуться несколькими фразами.

Однако слишком долго он не задержался на концерте Верки Сердючки. Как сообщил блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале, ссылаясь на слова инсайдеров, Винник ушел из музыкального шоу уже после исполнения звездой первых двух композиций.

Скандалы с Олегом Винником

Исполнитель неоднократно нарывался на критику в сети из-за решения покинуть территорию Украины после начала большой войны. Он откровенно говорил, что выехал за границу 26 февраля 2022 года, однако не уточнил, как именно смог это сделать. Подробности побега Олега Винника раскрыл продюсер Вадим Лисица. По словам мужчины, артист пересек границу в багажнике машины, за рулем которой сидела его жена.

Подобные обвинения Винник прокомментировал так: "Я никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться, это не в моем стиле. И я, в конце концов, делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, что ходили на концерты и платили деньги. И слава тебе, Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше".

После выезда за границу Олег Винник на довольно длительное время исчез из публичного пространства, но в 2025 году решил возобновить свою концертную деятельность. Он выступил перед поклонниками в Праге, после чего влип в скандал. Дело в том, что артист решил не убирать из концертной программы русскоязычные треки.

Вскоре Винник оскандалился заявлением о том, что якобы живет в Германии не с началом полномасштабной войны, а в течение 25 лет. По словам певца, именно эта страна является для него настоящим домом, ведь там родился его сын и создавались все треки. Позже он заявил, что с 2000 года не имеет украинского паспорта.

