Кинотеатр, тренажерный зал и конюшня: Дженнифер Лопес приобрела роскошное имение в Лос-Анджелесе после развода с Беном Аффлеком

Американская актриса Дженнифер Лопес, которая недавно официально развелась с Беном Аффлеком, приобрела роскошное поместье в Лос-Анджелесе. 55-летняя знаменитость решила не экономить на новом жилье, поэтому потратила на недвижимость около 21 миллиона долларов.

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Как сообщает TMZ, жилье певицы расположено в уютном районе Хидден-Хилс. Отмечается, что общая площадь владений артистки составляет 2,5 акра (более 1 гектара).

На территории имения расположен главный дом, площадью 10 046 квадратных футов (свыше 933 м²), хлев, конюшня, манеж для верховой езды, здание для гостей и бассейн. Кроме того, там есть частный кинотеатр, профессиональная кухня и тренажерный зал.

Интересной особенностью поместья является то, что до того, как его приобрела Дженнифер Лопес, оно принадлежало нескольким другим знаменитостям. Сначала владельцем особняка был актер Сильвестр Сталлоне. Знаменитость продал имущество лидеру группы Creedence Clearwater Revival Джону Фогерти, который уже заключил соглашение с исполнительницей.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек связали себя узами брака в 2022 году. В мае 2023-го они приобрели общее поместье в Калифорнии, стоимостью более 60 миллионов долларов. Жилье бывшей пары занимает площадь 3530 квадратных метров, имеет 12 спален и 24 ванные комнаты.

Однако вскоре любовь знаменитостей дала трещину, поэтому они решили продать недвижимость. Сначала имение оценили в 65 миллионов долларов, однако после ремонта его стоимость выросла еще на 2 млн. Стоит отметить: несмотря на то, что в 2025 году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись, им до сих пор не удалось продать совместное жилье.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Бен Аффлек сделал себе символический подарок на день рождения Дженнифер Лопес и утер нос бывшей.

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