Что известно об общем имуществе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стоимостью $640 миллионов: брачный контракт пара не заключала

После того как певица и актриса Дженнифер Лопес официально подала на развод со своим мужем, кинорежиссером Беном Аффлеком, их ждет долговременный процесс распределения состояния. Поскольку пара не заключила брачный договор перед свадьбой, их индивидуальный заработок идентифицируется как "общее имущество" стоимостью $640 миллионов.

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В юридических документах, которые звезда предоставила Высшему суду округа Лос-Анджелес, отсутствуют какие-либо упоминания о соответствующем соглашении между супругами, сообщает DailyMail. Одним из основных активов, о разделе которого должны договориться знаменитости, является дом в Беверли-Хиллз.

Совместное имение супругов

В прошлом году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приобрели имение в Калифорнии стоимостью более 60 миллионов долларов. Жилье бывшей пары занимает площадь 3530 квадратных метров, имеет 12 спален и 24 ванные комнаты.

После начала проблем в отношениях артисты выставили дом на продажу. Первоначально они оценили дом в $65 миллионов, однако после ремонта цена выросла еще на 2 миллиона.

Деятельность Бена Аффлека

В течение двух лет брака с Дженнифер Лопес Бен Аффлек постоянно работал в киноиндустрии. Как актер он принимал участие в фильмах: "Воздух", "Под гипнозом", "Флэш" и "Бухгалтер 2". Также работал над находящейся в процессе разработки лентой "Свидетель обвинения" и RIP, который находится на стадии препродакшена.

Кроме того, 52-летний мужчина попробовал себя в роли продюсера. Под его руководством был создан фильм "Жажда", спортивная драма "Вспышка перед взрывом", лента "Апостол Павел" и киноадаптация одноименной книги "Хранитель потерянных городов".

Труд Дженнифер Лопес

Среди актерских проектов 55-летней женщины находится ряд популярных фильмов, среди которых: "Неудержимая свадьба", "Мать" и "Это я". Дополнительно Дженнифер Лопес примет участие в нескольких фильмах под руководством Бена Аффлека.

Сама же знаменитость станет исполнительным продюсером фильмов "Крестная мать", "Поцелуй женщины-паука" и анимации "Боб строитель". Дополнительно артистка выпустила несколько песен и видеоклипов.

Помимо творчества, источником дохода звезды стал бизнес по производству алкогольных напитков Delola Spritz, который она основала в апреле этого года.

Как сообщают инсайдеры, Дженнифер Лопес тратила большое количество собственных средств на удовлетворение общих потребностей, состоя в браке с Беном Аффлеком. Поэтому во время развода хочет получить компенсацию.

Напомним, что во вторник, 20 августа, Дженнифер Лопес официально подала на развод со сценаристом Беном Аффлеком в день их второй годовщины свадьбы. По словам лиц, приближенных к знаменитостям, певица решила разорвать отношения, поскольку между ней и сценаристом в течение длительного времени присутствуют неуемные споры из-за денег.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дженнифер Лопес отметила свое 55-летие без Бена Аффлека в стиле "Бриджертонов".

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