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Фанаты Евровидения 2024 года заметили на лице Bambie Thug тайное сообщение из двух слов. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
3,1 т.
Фанаты Евровидения 2024 года заметили на лице Bambie Thug тайное сообщение из двух слов. Фото

Автор сногсшибательного номера на Евровидении 2024 небинарные Bambie Thug смогли зашифровать тайный лозунг с помощью огамского скрипта. Видно его было на правой щеке и располагалось вертикально прямо под глазом, что может даже напоминать слезу.

Еврофаны внимательно рассмотрели послание и отметили, что оно расшифровывается как "коронуйте ведьму", пишет Mirror. Это же выражение было изображено на экране в конце выступления Bambie Thug.

Фанаты Евровидения 2024 года заметили на лице Bambie Thug тайное сообщение из двух слов. Фото

Надпись на теле, зашифрованная с помощью огамского скрипта, – из раннесредневекового алфавита. Его использовали в раннем ирландском языке, а позже – в староирландском.

Следует отметить, что таким образом Bambie Thug пытались прежде всего закодировать лозунг "прекращения огня" с отсылкой к войне между Израилем и ХАМАСом, но Европейский языковой союз это заметил и попросил заменить или убрать его. Причина заключается в аполитичности конкурса, поэтому любые лозунги о войне запрещены. Именно поэтому участники уже который год подряд пытаются обходить правила хитростями. Например, в 2022 году Kalush Orchestra выкрикнул "Help Mariupol, Help Azovstal Right Now!", из-за чего вся группа чуть не попала под дисквалификацию.

Фанаты Евровидения 2024 года заметили на лице Bambie Thug тайное сообщение из двух слов. Фото

В частности, на ногтях Bambie Thug так и осталось палестинское послание. Цвета лака изнутри маникюра еврофанам напомнили палитру флага этого частично признанного государства.

Фанаты Евровидения 2024 года заметили на лице Bambie Thug тайное сообщение из двух слов. Фото

Известно также об ориентации Bambie Thug. Участник использует местоимения "они" (they/them), став первым небинарным исполнителем, представлявшим Ирландию на песенном конкурсе. В ноябре прошлого года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть свободнее личности и, следовательно, свободнее в музыке". О других артистах ЛГБТ+ сообщества на Евровидении 2024 года читайте по ссылке.

В финале Ирландия заняла 6-е место с 278 очками. Ее баллы распределились так: 136 – от зрителей и 142 – от жюри. Больше всего экстравагантное выступление понравилось зрителям из Австралии, Украины, Великобритании и Испании.

Фанаты Евровидения 2024 года заметили на лице Bambie Thug тайное сообщение из двух слов. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что на Евровидении 2024 года Украина разрушила стереотип относительно 2 порядкового номера выступления в финале, который из года в год означал неудачи. Jerry Heil и alyona alyona доказали, что проблема заключается не в цифре, а в самом выступлении.

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