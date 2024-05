Фанаты Евровидения 2024 года заметили на лице Bambie Thug тайное сообщение из двух слов. Фото

Автор сногсшибательного номера на Евровидении 2024 небинарные Bambie Thug смогли зашифровать тайный лозунг с помощью огамского скрипта. Видно его было на правой щеке и располагалось вертикально прямо под глазом, что может даже напоминать слезу.

Еврофаны внимательно рассмотрели послание и отметили, что оно расшифровывается как "коронуйте ведьму", пишет Mirror. Это же выражение было изображено на экране в конце выступления Bambie Thug.

Надпись на теле, зашифрованная с помощью огамского скрипта, – из раннесредневекового алфавита. Его использовали в раннем ирландском языке, а позже – в староирландском.

Следует отметить, что таким образом Bambie Thug пытались прежде всего закодировать лозунг "прекращения огня" с отсылкой к войне между Израилем и ХАМАСом, но Европейский языковой союз это заметил и попросил заменить или убрать его. Причина заключается в аполитичности конкурса, поэтому любые лозунги о войне запрещены. Именно поэтому участники уже который год подряд пытаются обходить правила хитростями. Например, в 2022 году Kalush Orchestra выкрикнул "Help Mariupol, Help Azovstal Right Now!", из-за чего вся группа чуть не попала под дисквалификацию.

В частности, на ногтях Bambie Thug так и осталось палестинское послание. Цвета лака изнутри маникюра еврофанам напомнили палитру флага этого частично признанного государства.

Известно также об ориентации Bambie Thug. Участник использует местоимения "они" (they/them), став первым небинарным исполнителем, представлявшим Ирландию на песенном конкурсе. В ноябре прошлого года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть свободнее личности и, следовательно, свободнее в музыке". О других артистах ЛГБТ+ сообщества на Евровидении 2024 года читайте по ссылке.

В финале Ирландия заняла 6-е место с 278 очками. Ее баллы распределились так: 136 – от зрителей и 142 – от жюри. Больше всего экстравагантное выступление понравилось зрителям из Австралии, Украины, Великобритании и Испании.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Евровидении 2024 года Украина разрушила стереотип относительно 2 порядкового номера выступления в финале, который из года в год означал неудачи. Jerry Heil и alyona alyona доказали, что проблема заключается не в цифре, а в самом выступлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!