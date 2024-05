Гей, квир и небинарные люди: какие ЛГБТК+ артисты принимают участие в Евровидении 2024. Видео

В шведском городе Мальме прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024, который традиционно объединяет континент с помощью музыки. В этом году за право получить хрустальный микрофон соперничают 37 стран-участниц.

Среди ярких европейских конкурсантов можно увидеть 8 представителей ЛГБТК+ сообщества, пишет Pink News. Что известно о каждом из них – читайте дальше.

Bambie Thug – Ирландия

Bambie Thug из Корка представляют Ирландию на Евровидении 2024: они успешно вышли в гранд-финал, зажег Мальме Арену во время исполнения песни "Doomsday Blue" 7 мая. Bambie используют местоимения "они" (they/them), став первым небинарным исполнителем, представлявшим Ирландию на песенном конкурсе. В ноябре прошлого года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть более свободной личностью и, следовательно, свободнее в музыке".

Electric Fields – Австралия

Электропоп-дуэт Electric Fields представляет Австралию на конкурсе Евровидение с песней One Mikali (One Blood). В композиции звучит янкунитьятджара, язык аборигенов народа ананга – одного из самых древних обществ в мире. Electric Fields состоит из Майкла Росса и Заахариахи Филдинг, оба из которых идентифицируют себя как квир (члены ЛГБТК+ сообщества). Девиз группы – "обойти барьеры", а Филдинг и Росс называют себя "двумя женственными братьями".

Кензи Луветт – Сан-Марино

Испанская рок-группа Megara исполнит песню "11:11" на Евровидении, представляя Сан-Марино. В треке соединены элементы рока, металла, танца и электроники. Группа ранее заявляла, что не хочет, чтобы их "привязывали" к какому-то одному жанру музыки. Megara состоит из четырех участников, а главная вокалистка группы Кензи Луветт является лесбиянкой и раньше была замужем за актрисой Арией Бедмар.

Mustii – Бельгия

Mustii – популярный музыкальный артист из Бельгии. Его заявка на Евровидение "Before the Party's Over" символизирует квир-сообщество. В интервью квир-журналу KET он рассказал, что хотя поначалу идентифицировал себя как бисексуал, теперь предпочитает избегать ярлыков вообще. Он сказал, что просто хочет верить, что ему нравятся люди.

Nemo – Швейцария

Швейцарский певец Nemo исполнит на Евровидении песню "The Code", рассказывающую об их опыте небинарности. Участник ранее объяснил, что они не "чувствовали себя мужчиной или женщиной… пришлось сломать несколько кодов". "The Code" рассказывает о путешествии, которое они начали с осознания того, что не относят себя к конкретному полу.

SABA – Дания

SABA – многогранная звезда из Дании, известная как певица, актриса музыкального театра и модель. В этом году она будет представлять страну на Евровидении с песней "Sand". SABA относит себя к ЛГБТК+, она рассказала в интервью Wiwibloggs, что состоит в отношениях с женщиной, очень поддерживающей ее музыкальные занятия. Певица сказала, что гордится тем, что стала первой темнокожей квир-женщиной, которая будет петь за Данию на Евровидении 2024.

Silvester Belt – Литва

Сильвестр Бельт избран представителем Литвы на Евровидении 2024. Ранее Белт принимал участие в литовских конкурсах. Его электро-поп-песня называется "Luktelk". Сильвестр Белт – бисексуал, он совершил каминг-аут в 2017 году.

Олли Александр – Великобритания

В этом году на Евровидении выступит британец Олли Александр, ранее заявлявший, что хочет, чтобы номер был "как можно гейским". Певец хорошо известен тем, что открыто выступает за права ЛГБТК+: он идентифицирует себя как гея, квир и небинарную особу.

