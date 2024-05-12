'Номера смерти' не существует! Как Украина сломала главный стереотип Евровидения и стала самой преданной болельщицей Швейцарии

Пока еврофаны, более того, букмекеры тоже, предсказывали Украине на Евровидении 2024 полную неудачу из-за "номера смерти" – такое название носит 2 по порядку выступление в финале – певицы Jerry Heil и alyona alyona доказали, что это всего-навсего миф, заняв 3 позицию. В частности, победитель конкурса Nemo из Швейцарии в этом году получил от нашей страны невероятную поддержку и немало баллов.

Именно Украина "побила рекорд" и отдала ему по 12 баллов и от жюри, и от зрителей. Более того участницы раньше хвастались, что "воровали" Nemo на общий завтрак. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как конкурсанты хорошо подружились.

В частности, Jerry Heil и alyona alyona значительно беспокоил 2 номер выступления, ведь еще ни одна страна на конкурсе с этим порядковым номером не занимала выше 16-го места, а тем более не побеждала в шоу. Поэтому девушки во время голосования в финале начали целую пиар-кампанию с призывом голосовать поклонников из-за границы за украинцев. И это действительно удалось, ведь по результатам зрительского голосования украинки получили 307 баллов и заняли 3 место в Евровидении 2024.

"Мы были на death spot"! Статистически все, кто в эфире 2-м номером, занимал места от 20 и выше! Мы с вами вырвались на 3-е место! Вы понимаете, что вообще мы с вами сделали вместе?" – написали в Instagram певицы.

Стоит отметить, что команда напомнила европейским зрителям, что в Украине продолжается война, надев на время голосования футболки с призывом Free Azovstal Defenders (Освободите защитников Азовстали).

"А при случае еще раз мощно привлекли внимание к Украине, вспомнили о пленных Азова и поразили современным звучанием украинской музыки и профессионализмом и креативностью команды! Низко кланяемся всем вам, Девы и Люди! Мы прошли этот путь вместе!" – продолжили звезды.

Что интересно, Израиль, который имеет активный военный конфликт с Палестиной, не получил ни одного балла от зрителей из Украины и Хорватии. Однако зрители из страны-победителя раскошелились и отдали ему все 12 баллов, в то время как жюри даже не обратили внимания. Украина от Швейцарии получила в сумме 8 баллов: 6 от зрителей и 2 от жюри.

И, несмотря на оценки, участники этих двух стран Jerry Heil и alyona alyona из Украины и победитель Nemo хорошо подружились. Певец даже исполнил в дуэте с украинками конкурсную песню "Teresa & Maria" и продемонстрировал им собственный ремикс, за что реперша воскликнула Nemo: "Украинский паспорт!"

Утром после объявления победителя Евровидения 2024 MUZVAR опубликовал фотографию, на которой артисты мило общаются за завтраком, пробуя украинские сладости. "Ничего необычного: просто победитель Евровидения и его бронзовые призерки завтракают конфетами "Вечерний Киев" и батончиками Roshen", – подписало фотографию издания.

Напомним, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию гранд-финала Евровидения 2024. С хроникой первого и второго полуфиналов можно ознакомиться по ссылкам. Украина заняла третье место по результатам голосования зрителей и жюри.

Ранее OBOZ.UA писал, как украинское жюри распределило баллы между участниками финала Евровидения 2024. Победитель конкурса этого года получил максимальный балл.

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