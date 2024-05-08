Участнику Евровидения 2024 от Ирландии Bambie Thug пришлось сменить костюм из-за 'нарушения правил'

Представителю Ирландии на Евровидении 2024 небинарному Bambie Thug, выступавшему в первом полуфинале во вторник, 7 мая, пришлось изменить свой образ после генеральной репетиции из-за послания палестинцам. Они предстали на сцене в костюме ведьмы: темная одежда с корсетом и пышной юбкой.

Как пишет Metro, Bambie Thug были вынуждены изменить надпись на теле, которую зашифровали с помощью агамского скрипта – раннесредневекового алфавита. Его использовали в раннем ирландском языке, а позже – в староирландском. Ее огамское письмо переводилось как "прекращение огня", являющееся прямой отсылкой к войне между Израилем и ХАМАСом.

"Надписи, помеченные на теле Bambie Thug во время генеральных репетиций, противоречат правилам конкурса, направленным на защиту неполитического характера события. После обсуждений с ирландской делегацией они согласились изменить текст для прямого эфира", – отметили в Европейском языковом союзе.

Стоит отметить, что ранее Bambie Thug уже высказывалась о необходимости бойкотировать Израиль в политическом дискурсе на "Евровидении". По мнению звезды, палестино-израильский конфликт сравним с войной в Украине.

"Когда происходили события с Украиной, России не позволили въехать, поэтому я не думаю, что для одних должно быть одно правило, а для других другое", – сказала певица, сравнив таким образом Палестину с Украиной.

Известно также об ориентации звезды. Bambie Thug используют местоимения "они" (they/them), став первым небинарным исполнителем, представлявшим Ирландию на песенном конкурсе. В ноябре прошлого года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть более свободными, как личность, и, следовательно, более свободными в музыке". О других артистах ЛГБТ+ сообщества на Евровидении 2024 читайте по ссылке.

Особой была и песня представителей Австралии – дуэта Electric Fields, исполнившего One Milkali (One Blood). Ее особенностью является смесь двух языков – общенационального английского и местных аборигенов. И хотя вокалистка Заакарая Филдинг и клавишник Майкл Росс не попали в гранд-финал песенного конкурса, они, безусловно, получили место в сердцах зрителей.

Следует отметить, что OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. С хроникой первого полуфинала можно ознакомиться по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, что в первом полуфинале свои номера продемонстрировали два участника "Большой пятерки" и страна-хозяин. По старым правилам, зрители имели возможность пересмотреть выступления лишь частично в записи, а вживую участники исполнили бы свои треки только в финале.

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