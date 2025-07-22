'Это политическая война': мама выехавшей из Украины Марии Ковальчук ошеломила позицией насчет России и ответила, почему дала первое интервью Собчак

Мать украинской модели OnlyFans Марии Ковальчук, над которой в Дубае поиздевались россиянин и беларус, назвала войну России против Украины "политической". Женщину удивило то, что на ее дочь напали именно славяне, а не коренные жители ОАЕ.

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Если бы это сделали арабы, это было бы ей "немного понятнее", так как у них другое вероисповедание и это совсем другая нация. "Чем славяне – неважно, украинцы, россияне, война, не война – славяне со своими же могут такое сделать", – сказала мать модели.

Об этом Анна Ковальчук заявила в интервью россиянке Ксении Собчак, которое было опубликовано 21 июля. Российская "журналистка" при этом продвигала тезис, что "у русских и украинцев гораздо больше общего".

"Я и до этого говорила и говорю, что это политическая война. А люди есть люди и мы не виновны в этом. Я отношусь абсолютно нормально, абсолютно спокойно, у мене нет такого какого-то, знаете, нацизма... В России у меня до этого особо никого и не было. Знакомые мои тоже повыезжали в Россию, живут, я их не осуждаю. У каждого был свой выбор, человек спасался как мог", – сказала Анна, согласившись со словами Собчак.

Сама женщина с семьей сначала уехала из Херсона в село, потом во Львов, где они прожили год, а потом перебрались в Норвегию.

Свое решение дать первое большое интервью именно Ксении Собчак она объяснила тем, что обидчики ее дочери – это граждане России.

"Я хотела бы, чтобы (в РФ – Ред.) самые первые узнали о своих соотечественниках, потому что больше всего писали граждане России об этом всем. И они очень лепили сюда граждан Дубая, а я говорила, что это не граждане ОАЭ", – отметила мать модели.

Сама Мария Ковальчук в этом интервью впервые рассказала, что случилось с ней на вечеринке в отеле в Дубае. где она получила тяжелые травмы. Девушка утверждает, что добровольно пошла в номер к новому знакомому, потому что сначала ничего не выглядело подозрительным, но на второй день – возможно, из-за действия алкоголя и наркотиков – ее начали запугивать, не давали возможности покинуть комнату, а когда она вырвалась на улицу – преследовали.

История с Марией Ковальчук началась в марте 2025-го

В Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года она приехала, чтобы работать моделью. В марте 20-летняя украинка в течение длительного времени не выходила на связь с родными, поэтому ее мама забила тревогу. Пострадавшую нашли на обочине дороги, после чего отправили в больницу Дубая в тяжелом состоянии.

Представители украинского консульства сообщали, что девушка перенесла несколько сложных операций.

Украинская полиция, по данным СМИ, начала уголовное производство по части 1 статьи 149 УК Украины (торговля людьми). Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Российская модель Татьяна Можегова, которая долгое время работала за рубежом, утверждала, что нападение на девушку якобы произошло на частной вечеринке, с которой связан мужчина по имени Саид.

Украинская модель OnlyFans Алена Омович, которая сейчас живет в Дубае, предположила, что Ковальчук сознательно встряла в опасные отношения и теперь не расскажет всей правды – мол, "она перешла черту" и, скорее всего, получит деньги за молчание.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Мария Ковальчук все еще находилась в больнице, но постепенно начинала коммуницировать с окружающими. При этом она почти не могла передвигаться, а также имела серьезные проблемы с памятью, не узнавала родных.

Мать Ковальчук заявила, что ей известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора.

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