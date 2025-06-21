Стало известно о состоянии Марии Ковальчук через 3 месяца после нападения в Дубае: начала говорить, но не узнает родных

Мама украинской модели Марии Ковальчук, которую в марте этого года нашли на обочине дороги в Дубае с большим количеством серьезных травм, поделилась новыми подробностями о состоянии дочери. По словам женщины, девушка до сих пор находится в больнице, но постепенно начинает коммуницировать с окружающими. Однако о полноценном восстановлении говорить рано.

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Соответствующую информацию мать украинки сообщила в комментарии одному из росмедиа. Она также отметила, что уже знает имена людей, причастных к нападению на наследницу.

"Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора", – рассказала женщина.

Прокомментировала самочувствие Марии Ковальчук и ее подруга. По словам девушки, сейчас украинская модель почти не может передвигаться, а также имеет серьезные проблемы с памятью, поскольку не узнает родных.

Что известно о нападении на Марию Ковальчук

Девушка уехала в Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года работать моделью. 9 марта она перестала выходить на связь с родными. Отмечается, что перед исчезновением Марию Ковальчук видели в компании двух мужчин, которые якобы были представителями модельного агентства. Девушка сказала маме, что останется у новых знакомых на ночь, после чего в течение определенного времени не контактировала с родными.

19 марта модель нашли на обочине дороги в Дубае. Ковальчук имела многочисленные травмы и переломы, поэтому сразу была доставлена в больницу. Как сообщала мама украинки, она пережила несколько сложных операций после которых не могла говорить. Со временем в инцидент вмешалась полиция ОАЭ. Местные правоохранительные органы обнародовали свою официальную версию событий, согласно которой модель якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако никаких объяснений относительно того, как Мария Ковальчук попала на территорию, находящуюся под охраной, и почему не имела с собой личных вещей в заявлении не было. В Украине было открыто уголовное дело по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. Виновнику может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Со временем на связь вышла девушка по имени Ксения, которая утверждает, что была на одной вечеринке с Марией Ковальчук, однако смогла вовремя убежать. По ее словам, на роковом гулянии над моделями сильно издевались, а за закрытой дверью были слышны громкие крики. Очевидица рассказала, что, находясь на вилле, видела, как охранники выносили из здания что-то большое, похожее на человеческое тело, завернутое в ковер. Организатором этой ужасной вечеринки Ксения назвала мужчину, которого зовут Саид.

Позже виновного в нападении на Марию Ковальчук раскрыла блогер Татьяна Можегова, которая собирает детали о трагедии, произошедшей с украинкой. Как отметила интернет-деятельница, виновником ужасного инцидента является молодой человек, который происходит из довольно влиятельной семьи в Объединенных Арабских Эмиратах. Она добавила, что модель находится под защитой военных.

Ранее OBOZ.UA писал, что блогер рассказала новую версию трагедии в Дубае и раскрыла, что спасло Марию Ковальчук. По ее словам, девушка якобы стала жертвой ритуальной церемонии.

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