'Ты принадлежишь нам!' Мария Ковальчук впервые раскрыла, какие зверства российские мажоры совершили над ней в Дубае

Украинская модель из OnlyFans Мария Ковальчук впервые рассказала, что случилось с ней на вечеринке в отеле в Дубае (ОАЭ), где она получила тяжелые травмы. Девушка утверждает, что добровольно пошла в номер к новому знакомому, потому что сначала ничего не выглядело подозрительным, но на второй день – возможно, из-за действия алкоголя и наркотиков – ее начали запугивать, не давали возможности покинуть комнату, а когда она вырвалась на улицу – преследовали.

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"Ты принадлежишь нам! Мы будем делать все, что хотим!" – такую фразу Ковальчук услышала от своих обидчиков. Интервью об ужасных событиях она дала российской так называемой журналистке Ксении Собчак.

На момент записи материала Ковальчук находилась в Норвегии вместе со своей мамой. Реабилитация пострадавшей еще не закончилась, хотя она уже чувствует себя значительно лучше и почти может ходить.

Ковальчук говорит, что в Дубай прилетела к подругам. Там, в караоке, познакомилась с парнем по имени Артем. Речь идет об Артеме Папазове, сыне донецкого бизнесмена Олега Папазова, который сейчас живет в ОАЭ. Именно Артем пригласил ее в свой номер. Это произошло позже – на следующий день, как утверждает украинка, она проспала свой рейс в Таиланд, и поэтому парень предложил посетить вечеринку в отеле, после которой частным самолетом в Таиланд они полетят уже всей компанией.

"Все было хорошо, пока на следующий день ребята не поехали за алкоголем", – сказала модель. Она сообщила, что ребята очень напились, а также употребляли наркотики – "какой-то белый порошок".

Они начали вести себя агрессивно. "Ты принадлежишь нам! Мы будем делать все, что хотим!" – заявили девушке."Я это пыталась воспринимать как шутку. Потому что было это на самом деле странно", – отметила она.

Вместе с ней в номере было еще две девушки: блогерша из РФ Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова. Кроме Артема Папазова, там был Александр Лоптицкий (известно, что он 29-летний гражданин Беларуси).

"Они (речь идет о парнях. – Ред.) начали вести себя неадекватно, разбивать бутылки об пол. Весь пол был усыпан стеклом, там было невозможно ходить. Далее они начали запугивать, разбивать стекла. После этого забрали личные вещи, паспорт", – рассказала потерпевшая.

Александра Мерцалова, которую Ковальчук видела впервые, почти с ней не общалась. В какой-то момент она надела платье украинки и ушла в нем из отеля. Модель говорит, что просила девушку не делать этого, но Мерцалова ее проигнорировала.

Мария заявила, что парни делали "намеки сексуального характера"."Я не отвечала им взаимностью, у них из-за этого накапливалась агрессия", – считает она.

Действия компании начали ее пугать. Девушка даже пыталась через балкон убежать к соседям, чтобы попросить о помощи, но ее затащили обратно в номер.

"Пока они были на балконе, я выбежала из отеля, из номера. И они пошли за мной... Когда я уже на улице была, я их не видела. Но я знала, что они идут. Я добежала до ближайшего здания и спряталась там. Это было просто недостроенное здание... Я сидела на этаже и слышала голоса внизу. Слышала, что они где-то рядом. В один момент мне просто память оборвало", – рассказала украинка о моменте нападения.

Вероятно, она потеряла сознание после удара по голове. Как именно оказалась с многочисленными переломами, не помнит, предполагает, что ее могли избить или сбросить с высоты. Сексуального насилия, по ее словам, не было.

"Следующая сцена: я помню, что я просила о помощи проезжавшую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией", – поделилась модель первым воспоминанием после нападения.

Известно, что в этой компании также был 20-летний россиянин Алексей Крашенников, но он, по словам Марии, не участвовал в издевательствах.

Мать Марии сообщила, что дубайская полиция задерживала Артема и Александру, но очень быстро отпустила их. Она подозревает, что из-за связей и денег дело просто "замнут".

Мария Ковальчук пропала в Дубае в марте

20-летняя украинская модель в течение длительного времени не выходила на связь с родными, поэтому ее мама забила тревогу. Пострадавшую нашли в одной из больниц Дубая в тяжелом состоянии.

Представители украинского консульства сообщали, что девушка перенесла несколько сложных операций.

Украинская полиция, по данным СМИ, начала уголовное производство по части 1 статьи 149 УК Украины (торговля людьми). Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Российская модель, долгое время работавшая за рубежом, Татьяна Можегова утверждала, что нападение на девушку якобы произошло на частной вечеринке, с которой связан мужчина по имени Саид.

Украинская модель OnlyFans Алена Омович, которая сейчас живет в Дубае, предположила, что Ковальчук сознательно встряла в опасные отношения и теперь не расскажет всей правды – мол, "она перешла черту" и, скорее всего, получит деньги за молчание.

Как писал OBOZ.UA, официальная версия дубайской полиции – украинка якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты.

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