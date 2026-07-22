"Его мобилизация – очень тяжелая история". Режиссер Тоня Ноябрьова озвучила свою версию того, как погибший актер Евгений Бушмакин оказался на фронте

21 июля стало известно, что актер Евгений Бушмакин, известный по ролям в фильмах "Герой моего времени", "День Независимости", "Ты меня любишь?" и других картинах, погиб, защищая Украину. Ему было 45 лет. Первой о смерти актера сообщила режиссер Тоня Ноябрева, которая опубликовала в соцсетях эмоциональный пост, посвященный другу. Впоследствии трагическую новость подтвердила жена актера Елена.

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OBOZ.UA пообщался с Тоней Ноябрьовой. Она рассказала, что писала свои сценарии специально для него, раскрыла подробности о семье актера, а также поделилась своей версией обстоятельств мобилизации Бушмакина.

Именно Тоня Ноябрева в свое время открыла Евгения Бушмакина широкой публике. Актер дебютировал в ее короткометражном фильме "День Независимости", который стал первой режиссерской работой Ноябревой в кино. Впоследствии она пригласила его на главную роль в своем полнометражном дебюте "Герой моего времени". Эта работа принесла Бушмакину номинацию на кинопремию "Золота дзиґа". Затем он снялся еще в одной картине режиссера – "Все будет хорошо", а также появился в драме "Ты меня любишь?", которая была представлена на Берлинском международном кинофестивале.

"Познакомились с Евгением на первом курсе университета культуры, мы – одногруппники, – вспоминает Тоня Ноябрева. – Это был 2000 год. Учились на режиссеров массовых праздников и зрелищ. Почти все студенческое время провели бок о бок, многое придумывали, мечтали и экспериментировали. Уже тогда было очевидно, что Женя – абсолютно исключительный актер и режиссер. Он фантастически рисовал, хотя об этом его таланте знали далеко не все. Абсолютно феноменально фотографировал – у него было удивительное чувство кадра. У Женя был настоящий, редкий дар замечать красоту. Можно зайти на его страницу в Instagram, там очень много фотографий. То, как он видел этот мир – так не каждый может".

"Когда я начинала свою режиссерскую карьеру и работала над дебютной короткометражкой "День Независимости", у меня не было никаких сомнений, кто должен сыграть главную роль. На самом деле я писала этот сценарий специально для Евгения и вместе с ним. Мы очень много обсуждали, придумывали, создавали историю вместе. В этом смысле он был моим абсолютным соавтором".

"День Независимости" стал уникальной работой для украинского кино. Мы искали совершенно иной подход к присутствию актера в кадре – почти документальный, при котором зритель совершенно не ощущает, что человек играет роль. На тот момент такого подхода в украинском кинематографе практически не было. Фильм имел невероятный успех: мы выиграли практически все возможные украинские кинофестивали (лента имеет Гран-при Национального конкурса кинофестиваля "Молодость", специальный диплом Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля, а также была включена в альманах "Украинская новая волна", который объединил лучшие короткометражные фильмы года. – Ред.), а также получили награды за рубежом".

"И так сложилось, что мы всю жизнь вместе. Женя стал моим своеобразным талисманом – он был рядом почти в каждой моей картине. Когда я начала работать над фильмом "Герой моего времени", даже не возникало мысли искать кого-то другого на главную роль. Сразу было понятно: это должен быть только Евгений. Он очень помогал мне со сценарием, ведь я писала его именно под него. Мы часами репетировали у меня дома еще на этапе написания текста. Он честно говорил, что для него органично, а что нет, предлагал свои решения, помогал искать интонации, манеру поведения. Мы буквально создавали этого героя вместе. Это был фантастический творческий путь, основанный на абсолютном доверии. Женя был не просто исполнителем роли – он был моим соавтором. Именно поэтому все персонажи, которых он играл в моих фильмах, получались такими живыми и неповторимыми".

"У него есть совершенно чудесная жена Елена, с которой они прожили много счастливых лет вместе. Для меня они всегда были примером настоящей семьи – полной любви, взаимного уважения и заботы. На них было очень приятно смотреть. У них растет сын Миша, которому пять лет. Женя просто безгранично его любил, для него сын – это целый мир. Миша очень похож на своего папу".

"Его мобилизация – это очень тяжелая история. Насколько мне известно, Женю фактически похитили и силой доставили в ТЦК. Это произошло в конце апреля, а вскоре его отправили в Краматорск. Я не знаю, какую подготовку можно было пройти за такое короткое время, если уже через два месяца он оказался в штурмовом подразделении и выполнял боевые задачи. При этом Женя был абсолютно невоенным человеком. С начала полномасштабной войны он не покидал Киев. Преподавал, у него было очень много студентов, и он искренне верил, что его миссия – развивать украинскую культуру и бороться за страну на культурном фронте. И, на мой взгляд, он действительно делал это очень успешно. Для меня это огромная трагедия. Я также считаю, что система мобилизации в нашей стране, которая уже много лет живет в условиях войны, нуждается в серьезном переосмыслении и реформировании".

"Не должно быть так, чтобы людей, которые не готовы к боевым действиям и не имеют надлежащей физической и психологической подготовки, бездумно отправляли прямо в ад. Я пока не знаю всех подробностей этой истории. Думаю, со временем станет понятно, как все происходило. Но мне очень хотелось бы, чтобы этот случай стал толчком к серьезному переосмыслению того, как в дальнейшем должна быть организована оборона нашей страны и как должна работать система подготовки и мобилизации. Человеческая жизнь наконец должна стать высшей ценностью – так, как это происходит в цивилизованных странах. Например, в Израиле".

"Для меня это невыразимая утрата. Женя – это часть моего сердца. Это мой брат, мой друг, мой соавтор, мой коллега. Абсолютно светлый человек, без которого я пока не представляю свою творческую жизнь. Мне сейчас очень тяжело... Для всех, кто его знал, он был настоящим светлым ангелом. Когда Женя приходил на съемочную площадку, казалось, будто восходило солнце. Он всегда улыбался, шутил, создавал вокруг себя атмосферу тепла. А в кадре работал просто феноменально. Все, кому хотя бы раз посчастливилось с ним поработать, это знают. Сегодня мы разговаривали с режиссером Антонием Лукичем ("Мои мысли тихие", "Люксембург, Люксембург") у которого Женя сыграл небольшую эпизодическую роль в сериале. Он сказал мне: "Боже, я столько раз думал о Евгении. Так хотелось еще раз вернуться к работе с ним, потому что это было настоящее удовольствие".

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