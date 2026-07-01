На войне трагически погиб музыкант и многодетный отец Игорь Ходжаниязов

Музыкант, исследователь традиционной музыки и военнослужащий Игорь Ходжаниязов погиб 28 июня на войне. Его не стало во время выполнения боевого задания в результате прямого попадания КАБа.

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Как сообщила его жена Елена Шикура в Facebook, трагедия произошла за день до первого дня рождения его младшего сына Гордия. После смерти Ходжаниязова без отца остались трое малолетних сыновей.

"Мое сердце, моя радость, чистая душа, любимый муж, старший матрос, воин Игорь трагически погиб во время выполнения боевого задания от прямого попадания КАБа в воскресенье, 28 июня, в День Конституции Украины. За день до первого дня рождения своего младшего сына Гордия", – сообщила она.

Похороны Игоря Ходжаниязова состоятся в селе Зарванцы (Винницкая область) на Аллее защитников Украины. Супруга военного сообщила, что подробности о дате и времени проведения церемонии будут известны в ближайшее время.

В частности, Елена Шикура вспомнила почти 13 лет совместной жизни с мужем и отметила, что благодарна судьбе за время, которое они провели вместе.

"Я была счастлива с тобой каждый день всех почти тринадцати лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы с тобой так много успели и так мало одновременно", – написала жена погибшего.

Она добавила, что будет воспитывать их детей так, чтобы они выросли счастливыми и достойными людьми.

"Мы будем жить, и я обещаю радоваться. Буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, каким был ты, Солнце мое", – отметила Елена.

Игорь Ходжаниязов был родом из Винницы. До начала полномасштабной войны он занимался музыкой, работал переводчиком и программистом, а также исследовал историю традиционной музыки. Он был одним из основателей литературного объединения "Новий шинок" и участником группы Mashala Doza.

Музыкант также интересовался балканской и греческой музыкой, в частности играл на бузуки – музыкальном инструменте из семейства лютни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне с Россией погиб 25-летний доброволец из Литвы. С начала июня он пропал без вести, выполняя боевое задание.

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