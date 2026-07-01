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На войне трагически погиб музыкант и многодетный отец Игорь Ходжаниязов

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
10,0 т.
Игорь Ходжаниязов погиб на войне
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Музыкант, исследователь традиционной музыки и военнослужащий Игорь Ходжаниязов погиб 28 июня на войне. Его не стало во время выполнения боевого задания в результате прямого попадания КАБа.

Как сообщила его жена Елена Шикура в Facebook, трагедия произошла за день до первого дня рождения его младшего сына Гордия. После смерти Ходжаниязова без отца остались трое малолетних сыновей.

Елена Шикура сообщила о смерти мужа

"Мое сердце, моя радость, чистая душа, любимый муж, старший матрос, воин Игорь трагически погиб во время выполнения боевого задания от прямого попадания КАБа в воскресенье, 28 июня, в День Конституции Украины. За день до первого дня рождения своего младшего сына Гордия", – сообщила она.

Похороны Игоря Ходжаниязова состоятся в селе Зарванцы (Винницкая область) на Аллее защитников Украины. Супруга военного сообщила, что подробности о дате и времени проведения церемонии будут известны в ближайшее время.

Похороны Игоря Ходжаниязова состоятся в селе Зарванцы

В частности, Елена Шикура вспомнила почти 13 лет совместной жизни с мужем и отметила, что благодарна судьбе за время, которое они провели вместе.

"Я была счастлива с тобой каждый день всех почти тринадцати лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы с тобой так много успели и так мало одновременно", – написала жена погибшего.

Елена Шикура вспомнила почти 13 лет совместной жизни с мужем

Она добавила, что будет воспитывать их детей так, чтобы они выросли счастливыми и достойными людьми.

"Мы будем жить, и я обещаю радоваться. Буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, каким был ты, Солнце мое", – отметила Елена.

Игорь Ходжаниязов был родом из Винницы. До начала полномасштабной войны он занимался музыкой, работал переводчиком и программистом, а также исследовал историю традиционной музыки. Он был одним из основателей литературного объединения "Новий шинок" и участником группы Mashala Doza.

Музыкант также интересовался балканской и греческой музыкой, в частности играл на бузуки – музыкальном инструменте из семейства лютни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне с Россией погиб 25-летний доброволец из Литвы. С начала июня он пропал без вести, выполняя боевое задание.

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