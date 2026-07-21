На войне погиб звезда фильмов "Скажене весілля" и "Герой мого часу" Евгений Бушмакин

На фронте погиб украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, известный по ролям в фильмах "Скажене весілля", "Герой мого часу", "День незалежності" и других картинах.

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О его смерти сообщила режиссер и близкая подруга Тоня Ноябрева, которая также рассказала об обстоятельствах мобилизации артиста. Сначала она опубликовала короткий пост в Facebook.

"Вырвали сердце… Покойся с миром, Герой моего времени!" – сообщила Ноябрева.

Впоследствии в InstaStories режиссер поделилась подробностями службы Бушмакина. По ее словам, мужчина оказался на фронте после того, как его задержали представители территориального центра комплектования прямо возле дома.

"Его практически похитили сотрудники ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отняли средства связи и сразу отправили в штурмовую бригаду", – написала Ноябрева.

Она также призналась, что известие о смерти друга стало для нее огромным потрясением.

"Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня как будто сердце вырвали", – отметила режиссер.

По словам Ноябрьовой, военное дело не было призванием актера: "Он не умел воевать, он любил детей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом".

Справка. Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Работал актером, режиссером и педагогом.

Зрителям он запомнился по ролям в фильмах:

"Скажене весілля",

"Герой мого часу",

"День незалежності",

"Все буде добре" и др.

За роль в фильме "Герой мого часу" Бушмакин был номинирован на национальную кинопремию "Золотая Дзига" в категории "Лучший актер".

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