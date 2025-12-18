Друг Андрея 'Дизеля' Яценко раскрыл, какие планы певец не успел воплотить из-за внезапной смерти и о чем они говорили перед трагедией

Украинский музыкант Дмитрий Муравицкий, известный как "Мурик", вспомнил ужасный день, когда узнал о смерти коллеги из группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Артист признался, что ему было очень сложно осознать потерю друга, ведь совсем недавно они вместе зажигали на сцене и, казалось бы, ничего не предвещало беды. Как раскрыл "Мурик", даже во время последнего разговора с "Дизелем" они обсуждали развитие творческой деятельности группы, а также планы на ближайшее будущее, которые так и не были реализованы.

По словам исполнителя, Яценко очень хотел записать видеообращение к харьковчанам, но, к сожалению, не смог этого сделать из-за внезапной смерти. Об этом музыкант рассказал в интервью Славе Демину.

"Мурик" поделился, что узнал об уходе друга в мир иной 20 октября в девять часов утра. Тогда ему позвонила жена "Дизеля" и со слезами сообщила трагическую новость.

"В голове не укладывалось. Ну как? Недавно были на сцене, ему всего 55 лет... Потом я позвонил нашему виджею (специалист, который создает визуальные эффекты в реальном времени под музыку. – Ред.) и поделился этим. А дальше начался полный ад – звонки. Тебе не дают не то чтобы вдохнуть, а выдохнуть. Один звонок, второй, третий..." – поделился артист.

Как отметил "Мурик", в тот момент началась реклама тура Green Grey по Украине. Уже были запланированы определенные мероприятия, студийные записи, а неожиданная потеря "Дизеля" сильно повлияла на заранее созданные планы. Тогда вокалист должен был решать, что делать дальше. Все время Муравицкий был "на телефоне", а три дня с момента смерти Андрея Яценко до церемонии прощания будто слились для него в один.

Однако "Мурик" помнит последний разговор с "Дизелем". В то время они активно работали над созданием нового альбома Green Grey и обсуждали все детали работы.

"Мы в последний раз говорили об альбоме. И о видеообращении для Харькова. Мы должны были его снять, но из-за каких-то обстоятельств решили перенести на следующий день. Следующий день наступил, но Андрея уже не было. Это я помню", – рассказал музыкант.

Смерть Андрея "Дизеля" Яценко

Жизнь музыканта оборвалась 20 октября в возрасте 55 лет. Сначала официальную причину смерти не раскрывали, однако люди из близкого окружения "Дизеля" отмечали: он жаловался на проблемы с сердцем. Впоследствии на странице Green Grey сообщили диагноз артиста, который привел к трагедии. Он умер из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Церемония прощания с Андреем Яценко состоялась 23 октября в Киеве, в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины. Провести музыканта в последний путь пришли его родные, друзья, а также немало звезд отечественного шоу-бизнеса. К гробу с телом "Дизеля" несли много цветов, а когда пришло время везти его на кладбище, фанаты кричали: "Батя, прощай!"

На траурной церемонии OBOZ.UA удалось пообщаться с родной тетей соучредителя Green Grey, которая рассказала интересные подробности о его детстве, невероятной связи с мамой и отношениях с женой. В частности, женщина раскрыла, что любимая "Дизеля" обвиняет себя в его смерти, ведь не настояла, чтобы артист вовремя прошел обследование в больнице.

