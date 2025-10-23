На прощании с 'Дизелем' заметили скандального нардепа Тищенко. Эксклюзивные фото

Сегодня, 23 октября, в Киеве попрощались с лидером группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко. Траурная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины. На ней присутствовали родственники, друзья, поклонники и известные представители украинского шоу-бизнеса.

На фото, сделанном OBOZ.UA во время церемонии, видно народного депутата Николая Тищенко, который также пришел отдать дань уважения музыканту. Политик находился среди присутствующих в холле Дома кино, общался с людьми.

Интересно, что долго на прощании он не был – уже в 12 дня он "засветился" на работе в Верховной Раде. Отметим, что только в это время гроб с умершим Андреем "Дизелем" поместили в катафалк, который якобы должен был отправиться на Байковое кладбище. OBOZ.UA стало известно от родных музыканта, что именно там его планируют кремировать и похоронить.

От венков и искусственных цветов семья отказалась – в зале во время прощания с "Дизелем" можно было увидеть только живые цветы.

В частности, на церемонии присутствовали также певцы Джамала, Артем Пивоваров, Тарас Тополя, Виктор Павлик, ведущий Андрей Джеджула, музыкант Сергей Кузин, продюсер Виктор Придувалов и другие знаменитости. Люди не прекращали приходить в Дом кино даже во время объявленной в столице воздушной тревоги.

Андрей Яценко умер 20 октября в возрасте 55 лет из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. При жизни он был гитаристом, композитором, идейным вдохновителем и лидером группы Green Grey, ставшей одним из символов украинского рока 1990-х и 2000-х.

Что известно о деле Николая Тищенко

Напомним, что 9 октября суд изменил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Дмитрия Мазохи.

Шевченковский райсуд Днепра изменил обоим обвиняемым ночной домашний арест на личное обязательство сроком до 9 декабря. По данным следствия, в июне 2024 года Тищенко вместе с людьми в камуфляже задержал ветерана ГУР в центре Днепра, когда тот гулял с ребенком, и применил к нему силу.

Нардепу грозит до пяти лет лишения свободы. Его охранника Константина Цубера уже приговорили к пяти годам тюрьмы, однако тот заключил сделку со следствием и был освобожден от наказания.

